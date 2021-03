Size Matters est maintenant disponible sur Steam pour les fans de science et de découverte

Développé par Mazen Games et publié par GrabTheGames est une aventure de laboratoire unique intitulée Questions de taille. Ce jeu unique consiste à réaliser des expériences, à gérer un laboratoire et à regarder l’horloge pendant que le joueur rétrécit lentement à chaque seconde. Il s’agit d’une course contre la montre car les joueurs doivent trouver le remède avant de disparaître.

C’est un jeu mignon plein de science, d’énigmes et de problèmes. Les joueurs devront effectuer des tests, contester des théories et découvrir des secrets à l’aide d’indices cachés dans tout le laboratoire. Au fur et à mesure que vous approfondissez chaque problème, vous rétrécissez lentement, ce qui rend difficile la collecte des résultats.

Les joueurs jouent le rôle d’un scientifique qui a accidentellement ingéré une expérience. Les joueurs doivent naviguer dans un laboratoire tout en rétrécissant, ce qui en fait un éventuel jeu de plateforme. Utilisez de l’équipement et essayez de ne pas tomber car ce qui était autrefois votre taille est maintenant bien au-dessus de votre tête.

Les joueurs devront chercher dans le laboratoire et produire de nouveaux ingrédients. Pour faire un antidote, les joueurs auront besoin de trois ingrédients clés, mais le jeu ne vous dit pas lesquels. vous devez collecter les ingrédients, les synthétiser, puis produire l’antidote avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeu permet aux joueurs de choisir comment ils veulent l’aborder. Activez les ajustements, ajustez l’expérience de jeu selon vos besoins et expérimentez ce titre d’expérimentation.

Le jeu comprend un processeur chimique, un inverseur, un combineur de code, un producteur d’antidote et de nombreux autres objets étranges et utiles. Découvrez un monde de science étrange dans ce titre unique.

Dans l’ensemble, ce jeu a des critiques positives car c’est une expérience mémorable. Vous devez combiner les ingrédients dans un ordre différent à chaque partie, et les graphismes et les commandes doux et décontractés font du jeu un titre de lecture et de lecture immédiat.

Ce titre est en accès anticipé, ce qui signifie que la plupart des joueurs auront une expérience très limitée. La durée de jeu moyenne est d’environ 5 à 15 heures, ce qui donne au jeu un contenu décent. Il s’agit d’une expérience de style mini-jeu pour le moment, les joueurs ne doivent donc pas s’attendre à une campagne complète.

Dans l’ensemble, ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges. Pour le plaisir scientifique et les manigances qui rétrécissent, les joueurs n’auront besoin que de simples compétences en résolution d’énigmes pour aborder ce titre.

Questions de taille est disponible sur Vapeur pour les joueurs PC intéressés par une expérience scientifique unique et passionnante. Le titre sera mis à jour ultérieurement une fois qu’il sera sorti de la phase d’accès anticipé.