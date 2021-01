Six plans essentiels pour le week-end: ‘The Stand’, ‘Kingdom Come’, la saga ‘Bit.Trip’ et bien plus

Super-héros, Stephen King et des tonnes de genres de jeux vidéo classiques dans une version remaniée pour Nintendo Switch. Nous commençons l’année avec quelques noms propres indiscutables et irrésistibles, mais pas seulement: ce sont les plans parfaits pour 2021 pour vous laisser, depuis la rampe de sortie même, avec un bon goût dans la bouche.





‘Le stand’ (Starzplay)

L’un des livres les plus importants de Stephen King (et peut-être le plus volumineux), qui ici nous avons connu comme « Apocalypse » et qui a déjà bénéficié d’une adaptation au format mini-série il y a des années, a une nouvelle version. Alexander Skarsgard et Whoopi Goldberg mènent les forces du bien et du mal affrontées dans le contexte d’une pandémie mondiale de grippe (glups) et avec une distribution kilométrique.

Première dimanche 3 sur Starzplay

‘The Wellness Cure’ (Amazon Prime Video)

L’un des films de suspense et de science-fiction les plus remarquables de ces derniers temps, qui est passé injustement inaperçu malgré le fait que derrière son incroyable travail de réalisateur se trouvait Gore Verbinski, responsable du début de la saga «Pirates des Caraïbes». L’histoire de un jeune homme qui part à la recherche de son patron disparu dans un centre de repos loin de la civilisation finit par aboutir à un chef-d’œuvre gothique moderne et à une pièce exquise pleine de clins d’œil aux classiques.

‘Jurassic World Evolution’ (PC, gratuit)

Le jeu gratuit sur Epic Store cette première semaine de l’année est le suivant Jeu de gestion des ressources basé sur la saga des films sur les parcs d’attractions avec des crocs. Comme dans tout jeu de ce style, il faudra gérer les budgets et les constructions pour gérer une entreprise attractive, mais aussi utiliser la bio-ingénierie pour créer des dinosaures, en modifiant les comportements et les apparences. Vous verrez les personnages des films et, comme toujours, si vous le téléchargez, vous pourrez le conserver pour toujours.

Saga ‘Bit.Trip’ (commutateur)

Cette jolie série de jeux de mécanique rétro est apparue à l’origine sur la Wii entre 2009 et 2011 et mettant en vedette Commander Video, une marionnette qui s’est lancée dans six aventures à travers des mondes pixélisés, arrive sur Switch. Les jeux alternaient toutes sortes de styles, passant par des clones de ‘Pong’, bemanis, des autocollants doubles et même un hilarant coureur sans fin, «Bit.Trip Runner». Cela avait deux suites qui n’atterrissent pas cette fois sur Switch, mais elles le font faire les six autres jeux de la série, malheureusement indépendamment et sans possibilité d’être regroupés dans un pack.

En vente sur Nintendo Switch

‘Seigneur de l’espace et du temps’ (Rudy Rucker)

L’histoire classique des trois souhaits qui ne sont pas exaucés comme l’aurait souhaité le bénéficiaire, dans un environnement de science-fiction et parodie transtemporelle définie par Gigamesh, éditeurs de ce volume, comme « un rite de passage psycho-quantique postmoderne ». On nous dit ici comment les bons seigneurs de l’espace et du temps ne se contentent pas de l’univers tel qu’il est: ils doivent l’améliorer. Et le non-sens commence dans une comédie qui puise autant dans l’humour des livres Galactic Hitchhiker que dans «End of Eternity» d’Asimov dans sa version chanante.

‘Kingdom Come’ (Mark Waid et Alex Ross)

Un véritable classique de la bande dessinée de super-héros des années 90, qui a déjà reçu une édition de luxe d’ECC, maintenant dans sa deuxième édition, et qui rassemble en un seul volume la merveille influente de Mark Waid et Alex Ross dans son intégralité. Sous le label Elseworlds dédié aux mondes parallèles de DC, il nous présente un avenir dans lequel les héros traditionnels de la maison font face à des homologues aussi héroïques, mais plus violents et amoraux. Batman tentera d’éviter, dans cet avenir, une guerre entre des êtres super puissants.