Six plans de week-end à ne pas manquer: ‘Midas’ Favorites ‘,’ Assassin’s Creed: Valhalla ‘, Guillermo del Toro et plus

Écouter de la musique à travers un jeu vidéo ou profiter de Guillermo del Toro à travers un roman ne sont pas les activités les plus courantes au monde, mais nous vivons à une époque unique. Ce qui est clair, c’est qu’il y a deux façons (parmi tant d’autres) de passer du temps libre, et nous nous apportons ces options et quelques autres pour que vous ne vous ennuyiez pas un instant pendant le week-end que nous sommes plantés ici.





« Les favoris de Midas » (Netflix)

Mateo Gil, un collaborateur régulier d’Alejandro Amenábar, s’aventure en solo avec cette série Netflix basée sur une nouvelle de Jack London, «Les Minions de Midas». Ici, l’intrigue est adaptée à la réalité espagnole avec un casting dirigé par Luis Tosar, et raconte comment un homme d’affaires subit un chantage singulier: s’il ne paie pas une grosse somme d’argent, quelqu’un au hasard mourra. Une étude sur la culpabilité qui promet des sensations suffocantes.

‘Rouge / foncé’ (Amazon Prime Video)

Cette version du célèbre «Black Mirror», mais avec une touche plus jeune et lumineuse, a une structure narrative unique. Tous leurs épisodes racontent des histoires indépendantes sur les dangers d’Internet, mais ils ont un fil conducteur qui leur donne du sens: La disparition d’un génie de l’informatique qui rassemble un groupe de vieux amis et laisse derrière lui une série d’histoires qui peuvent dissimuler une conspiration mondiale.

‘Assassin’s Creed: Valhalla’ (PC, PS4, XBO, PS5, XBS)

Ubisoft, à peine une semaine après la sortie de «Watch Dogs: Legion», présente la dernière partie de sa célèbre saga d’assassins furtifs (ou pas tellement, depuis un moment maintenant) à travers le temps. Très attentif aux louanges qu’ont suscitées ‘Origins’ et ‘Odyssey’, Cet épisode se déroulant dans l’invasion britannique par les Vikings se poursuit avec cette récente tournure de la franchise, et met l’accent sur l’exploration et la configuration maximale de l’arbre de compétences, donnant une touche très jeu de rôle à l’aventure.

‘Fuser’ (PC, PS4, XBO et Switch)

Harmonix, créateurs de ‘Rock Band’ et ‘Dance Central’, Ils se tournent vers un autre jeu d’adresse et de rythme, cette fois dans le monde du mixage musical. Si vous vous trouvez capable d’insérer un échantillon de Smash Mouth dans chaque chanson avec laquelle vos écouteurs se croisent, acceptez ce défi avec des mécanismes intéressants et qui comprend un mode en ligne avec lequel vous pouvez partager avec le monde vos horribles frankenstein soniques.

‘Les êtres creux’ (Guillermo del Toro et Chuck Hogan)

Guillermo del Toro, qui commence à avoir une carrière littéraire aussi abondante que le film, ouvre une nouvelle série de livres sous le nom générique de «The Blackwood Tapes». De nouveau l’aide Chuck Hogan, avec qui il a déjà co-écrit la trilogie de ‘The Strain’. Ensemble, ils nous racontent l’histoire d’un agent du FBI qui a vécu une expérience traumatisante et qui suit les traces d’un millionnaire excentrique qui prétend être en vie depuis des siècles.

‘Boîte. Il y a quelque chose dans la boîte ‘(Daijiro Morohoshi)

Le deuxième volume de ce manga intrigant sort ce mois-ci et reprend des éléments du horreur de survie des jeux vidéo, avec l’histoire de sept inconnus qui se rencontrent devant un mystérieux bâtiment carré qui n’a ni portes ni fenêtres. Lorsque les visiteurs disparates auront accès à l’intérieur, ils trouveront une aventure dangereuse et suggestive pleine de dangers, d’énigmes et de mort.