Six plans de week-end à ne pas manquer: ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘DOOM Eternal’, Arsène Lupin et plus

Le retour d’une paire de Avengers qui continuent de construire l’avenir du MCU sur Disney + est l’une des sorties les plus attendues de la semaine, mais ce n’est pas le seul retour de style pour ces jours à venir. Le dernier volet (pour l’instant) de l’univers ‘DOOM’ avec DLC qui se joue indépendamment et le retour littéraire du voleur en col blanc le plus important et énigmatique de l’histoire sont d’autres propositions à l’ordre du jour du week-end.

‘Falcon et le soldat de l’hiver’ (S1)

Même avec la gueule de bois de «Wandavision», vient la prochaine étape dans la construction du MCU post-«Endgame». Et dans une bien plus grande mesure que la série Scarlet Witch, elle se connecte plus profondément avec les films Avengers. Pour commencer, la présence invisible du défunt Captain America dans les films est constante., et pour continuer, plonge dans la relation de deux des personnages les plus charismatiques de l’équipe, profondément liés au Vengeur des étoiles et des rayures.

‘Rides le clown’

Attention, ce n’est pas un film de clown tueur (qui est aussi génial), mais un documentaire sur un phénomène qui s’est produit en Floride il y a quelques années. Quand une vidéo d’un garçon terrifié par un clown hideux est devenue virale, Internet était rempli de commentaires de parents demandant les services de ce clown pour effrayer leurs enfants. Le documentaire qui enquête sur l’affaire se penche non seulement sur la personnalité de ce personnage fantomatique, mais aussi sur la façon dont les mythes urbains sont créés à l’époque diffuse et complexe d’Internet.

‘DOOM Eternal – Les anciens dieux, deuxième partie’

Un véritable déchaînement des enfers, des démons et de l’ultraviolence classique pour une extension de ‘DOOM Eternal’ qui, comme son prédécesseur, peut être jouée de manière autonome, sans avoir besoin d’avoir le jeu. Le meilleur et le plus rapide FPS du moment conclut ici un arc d’histoire qui dure depuis des années, bien que les responsables de ‘DOOM’ (et bien plus encore maintenant que Bethesda fait partie de Microsoft) disent qu’il y a un univers ‘DOOM’ depuis un certain temps, même s’il raconte de nouvelles histoires.

Disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia

Samurai shodown

Japon, 1787. Dans un espace temporaire entre la cinquième partie de la série et le jeu vidéo original se déroule ce nouvel opus de la mythique saga de combat SNK, qui arrive cette semaine rechapé pour Xbox Series X et Series S, des mois après avoir figuré sur consoles de la génération précédente. Il compte 16 combattants, dont 13 déjà connus des précédents épisodes, et bien sûr, la possibilité de jouer en ligne. Un titre qui maintient la mécanique classique de la série, mais avec des innovations visuelles et maniantes. Une occasion parfaite pour récupérer un authentique classique du genre.

Disponible pour Xbox Series X et Series S

‘Arsène Lupin, chevalier voleur’ ​​(Maurice Leblanc)

Vous pouvez être pour ou contre les adaptations qui modernisent les classiques de la culture populaire, comme Netflix l’a fait avec son « Lupin » extrêmement réussi. Mais une chose est claire: tant qu’elles servent de prétexte pour mettre en circulation des œuvres inaccessibles depuis un certain temps, elles remplissent déjà leur fonction en excès. C’est ce que cette nouvelle série mettant en vedette Omar Sy a réalisé: c’est l’un des nombreux volumes mettant en vedette Lupin (il a joué dans une vingtaine d’histoires) que Roca récupère et rassemble les neuf histoires, liées les unes aux autres comme dans une série télévisée, que Leblanc a publié dans le magazine Je sais tout.

Arsène Lupin. Chevalier voleur

«Invisible Kingdom 1. On the Road» (G. Willow Wilson, Christian Ward)

À mi-chemin entre « Dune » et « Cowboy Bebop », cette œuvre a remporté les Eisner Awards 2020 de la meilleure nouvelle série et du meilleur artiste numérique, et reprend les paysages de pure science-fiction du genre d’il y a quelques années, avec l’histoire de deux femmes opposées l’une à l’autre mais ils sont nécessaires pour survivre. L’un, un novice d’une foi énorme dans les doctrines du Renoncement; un autre, un pilote qui travaille pour la société Lux. Ensemble, ils font une découverte qui pourrait complètement changer l’ordre naturel des choses.