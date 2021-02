Six plans de week-end à ne pas manquer: ‘Destruction Allstars’, ‘Rorschach’, ‘Paranoia Agent’ et plus

Le week-end a été très animé. Et pas parce que (* soupir *) nous allons partir délirer, mais parce que nous avons quelques histoires à notre agenda où la ligne expressionniste compte plus que le portrait réaliste: voitures folles, justiciers gardés et bat boys. Voici nos recommandations loisirs pour ce week-end.

‘Félicité’

Vous avez déjà vu pas mal de versions cinématographiques du concept «nous vivons dans une simulation». Mais venant de Mike Cahill, réalisateur de ‘Another Earth’ et ‘Origins’, peut-être sommes-nous plus face à un drame de révélation de la texture authentique du monde qu’à une aventure de science-fiction. Owen Wilson et Salma Hayek jouent dans cette production originale d’Amazon qui veut que vous découvriez de quoi le monde est vraiment construit ce week-end.

«Agent de paranoïa»

Une série animée devenue un classique culte moderne et qui revient désormais sur nos écrans grâce à Filmin. Il s’agit de un joyau de Satoshi Khon, réalisateur de longs métrages prestigieux tels que « Paprika », « Millenium Actress » ou « Perfect Blue ». L’intrigue de cette intrigue cryptique, mélange de suspense, de police, de drame et de terreur, commence par l’apparition d’un garçon anonyme qui, armé d’une chauve-souris, attaque des gens apparemment au hasard dans la rue. Mais les liens entre toutes ses victimes commencent à suggérer que le garçon à la chauve-souris peut avoir une origine surnaturelle.

‘Destruction Allstars’

Un jeu qui rappelle le légendaire «Destruction Derby», «FlatOut» et compagnie a été manqué. Cette exclusivité PS5 ‘Destruction Allstars’ n’a pas été unanimement accueillie positivement, mais il est incontestable qu’elle a ses vertus (et si vous êtes abonné à Playstation Plus, vous l’avez déjà), à commencer par le concept multijoueur sans vergogne débordant de violence de dessin animé. Il y a peu de problèmes avec la physique et la taille immense des niveaux, mais aussi des possibilités d’amélioration future. Pour l’instant, et en attendant les mises à jour, un bon moyen de passer le week-end avec frange et collègues.

‘Nioh 2: édition complète’

C’est le week-end des éditions complètes: à ce « Nioh 2: Complete Edition » s’ajoute le très remarquable « Control Ultimate Edition ». Deux jeux très différents dont nous mettons en évidence ce RPG d’action estimé par Team Ninja et Koei Tecmo pour PC et PlayStation 4, y compris tout le contenu téléchargeable et dans lequel le joueur incarne un guerrier ultraterrestre mi-humain, mi-Yokai. Exploration de Japan Segoku, action exigeante et sophistiquée et possibilité d’acquérir également ‘Nioh Collection’ à partir d’aujourd’hui, avec les deux livraisons remasterisées et tous les extras inclus.

Disponible pour PC Oui Playstation 4

‘Vrai crime. La fascination du mal ‘(Vicente Garrido)

C’est l’un des formats de fiction et de documentaire les plus populaires du moment: les histoires de crimes authentiques vivent une époque de résurgence grâce à de nouvelles formes de diffusion telles que les podcasts ou plateformes diffusion. Mais … d’où vient cette fascination collective pour le meurtre? Ce livre de Vicente Garrido retrace le genre, depuis ses origines aux mains de classiques comme Truman Capote jusqu’aux derniers succès de Netflix et HBO. Et d’ailleurs, il donne quelques coups de pinceau sur la criminologie et la sociologie pour expliquer cette vague de fanatisme massif pour des crimes qui ont déjà eu lieu.

‘Rorschach’ # 1 (Tom King et Jorge Fornés)

« Watchmen » continue de générer des suites et des dérivés, et bien qu’aucun n’atteigne même à distance la qualité et l’impact de l’original, C’est la méthadone parfaite si le chef-d’œuvre d’Alan Moore et Dave Gibbons a changé votre vie en tant que lecteur de bandes dessinées. Cette nouvelle suite est signée par Tom King, qui est toujours un gage de qualité, et se déroule 35 ans après les événements racontés dans la bande dessinée originale. Cependant, cette fois, Rorschach, qui a été interdit pendant toutes ces décennies, est maintenant le principal suspect dans le meurtre d’un candidat à la présidentielle.