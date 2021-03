Six mois d’été, un hiver et un printemps plus courts dans l’hémisphère nord d’ici 2100, selon une étude

11 mars 2021 20:27:58 IST

Une étude menée par des scientifiques de l’Académie chinoise des sciences affirme qu’à la fin du siècle, la saison hivernale dans l’hémisphère nord pourrait durer quelques mois, tandis que les étés dureraient six mois. Ce changement dans la durée des saisons se produira si l’humanité continue d’émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel. Certains signes d’étés plus longs sont déjà visibles en Asie du Sud, où la floraison des rhododendrons de la région himalayenne – généralement programmée avec le début de l’été – a lieu en janvier 2021 au lieu de la saison de floraison habituelle en mars ou avril, selon un Terre à terre rapport.

Plus de preuves de l’intensité croissante des étés peuvent être trouvées dans l’état de l’Arunachal Pradesh, selon le rapport, où au cours des cinq à six dernières années, les manguiers des régions montagneuses ont commencé à porter leurs fruits – un phénomène que les résidents locaux disent n’a pas ‘ t est arrivé avant.

La durée des étés est passée de 78 jours à 95 jours, selon l’étude, tandis que les hivers sont passés de 76 jours à 73 jours entre 1952 et 2011. Au cours de la même période, la durée de l’automne est passée de 87 à 82 jours et le printemps est également tombé à 115 contre 124 jours.

Commentant l’impact de l’étude, Scott Sheridan de la Kent State University mentionné que cette étude pourrait nous aider à comprendre l’impact du changement saisonnier. Scott est un climatologue et n’est pas associé à l’étude de l’Académie chinoise des sciences.

L’impact des étés prolongés signifie une augmentation des vagues de chaleur, des changements dans les saisons et les processus agricoles, des calamités naturelles comme les tempêtes, les incendies de forêt et des changements dans le comportement des plantes et des animaux.

L’étude a été publiée dans la revue à comité de lecture Lettres de recherche géophysique le 19 février 2021.

