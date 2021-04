Six jours à Falloujah: un groupe d’intérêt musulman appelle Valve, Sony et Microsoft à ne pas publier le jeu de tir

Le jeu de tir « Six Days in Fallujah » est de toute façon controversé, car vous avez le deuxième bataille de Fallujah reproduit l’une des pires batailles de la guerre en Irak. On craint que le jeu veuille faire une déclaration politique. Maintenant, il s’est allumé Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a. Il s’agit d’une organisation de défense des droits civils à but non lucratif qui œuvre pour la protection des droits fondamentaux des musulmans aux États-Unis et au Canada.

Valve, Microsoft et Sony ne sont pas censés offrir le jeu de tir Six Days in Fallujah

Le CAIR demande à Valve d’utiliser le tireur ne pas être proposé sur Steam. «Six Days in Fallujah» ne sera pas non plus proposé via le PSN ou le Microsoft Store. Huzaifa Shahbaz, coordinatrice de la recherche et du plaidoyer du CAIR, explique:

« Nous exhortons Microsoft, Sony et Valve à interdire l’hébergement de Six Days in Fallujah sur leurs plates-formes, un simulateur de meurtre arabe qui ne fera que minimiser la violence contre les musulmans en Amérique et dans le monde.. L’industrie du jeu doit cesser de déshumaniser les musulmans. Les jeux vidéo comme Six Days in Fallujah ne servent qu’à glorifier la violence qui a tué des centaines de civils irakiens, à justifier la guerre en Irak et à alimenter les sentiments anti-musulmans à un moment où le sectarisme anti-musulman continue de menacer des vies humaines.«

Le tireur controversé « Six Days in Fallujah » a été annoncé en 2009, mais le provoquait déjà discussions animées en raison du scénario thématique. Ensuite, l’éditeur de l’époque, Konami, s’est retiré du projet.

Cependant, en février 2021, le jeu s’est terminé annoncé à nouveau. Il est distribué par le nouvel éditeur Victura, une société lancée par l’ancien fondateur du studio de développement.