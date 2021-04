Six façons dont les satellites rendent le monde meilleur

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Ciara McGrath, Chercheur, génie électronique et électrique, Université de Strathclyde

Près de 3 000 engins spatiaux opérationnels gravitent autour de notre Terre. Ce nombre augmente constamment, grâce à des matériaux moins chers et des satellites plus petits.

Avoir autant de satellites en orbite peut créer des problèmes, notamment des débris spatiaux et la façon dont ils modifient notre vision du ciel nocturne. Mais les satellites fournissent un service vital.

De nombreuses personnes connaissent le GPS, ce qui nous aide à naviguer. Certains savent peut-être que les satellites fournissent des données cruciales pour nos prévisions météorologiques. Mais les satellites affectent nos vies de différentes manières – et certaines d’entre elles peuvent vous surprendre.

1. Dépenser de l’argent

Que vous payiez votre café du matin en utilisant un paiement sans contact, Google Pay ou même avec de l’argent retiré à un guichet automatique, rien de tout cela ne serait possible sans les satellites. En fait, toutes les transactions financières – des transactions boursières de plusieurs millions de livres à votre abonnement mensuel Netflix – reposent sur des services de localisation par satellite et de chronométrage pour la sécurité.

Les systèmes mondiaux de navigation par satellite gravitent à environ 20 000 km au-dessus de la surface de la Terre et communiquent en permanence avec des téléphones et des ordinateurs pour leur dire précisément où ils se trouvent et à quelle heure il est. Le GPS, un système américain, est le plus connu, mais les systèmes européens Galileo et russe GLONASS fournissent des services similaires.

Satellites européens Galileo. (Crédit d’image: ESA-P. Carril, CC BY-NC)

Nous nous appuyons sur ce timing précis pour garantir que les transactions financières se déroulent de manière synchronisée. Si nous nous trompons dans nos horaires, l’argent peut sembler arriver sur le compte d’une personne avant de quitter l’autre. Ceci est particulièrement problématique pour les transactions boursières dans lesquelles les prix peuvent fluctuer considérablement en quelques secondes, mais c’est aussi une exigence de sécurité pour les institutions financières du monde entier.

2. Sauver des vies

De nombreuses personnes auront entendu dire que les catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt et les tempêtes tropicales deviennent de plus en plus fréquentes et dévastatrices en raison du changement climatique. Heureusement, les satellites offrent un moyen de surveiller ces catastrophes, d’étudier leur comportement et même de soutenir nos interventions et nos efforts de secours.

OroraTech, une société allemande, utilise les données d’une gamme d’engins spatiaux pour détecter les foyers d’incendie dès qu’ils se produisent. Ils utilisent des images infrarouges pour identifier les points chauds lorsqu’ils apparaissent, des mesures du vent pour prédire la trajectoire du feu et des cartes du terrain et de la végétation pour aider les pompiers à planifier leur intervention.

Les données des satellites ont également été utilisées pour surveiller les tempêtes tropicales, prévoir leur trajectoire et aider les communautés à se préparer à l’impact escompté.

Si tous ces efforts sont admirables, face à un défi mondial aussi radical, nous avons besoin d’une réponse mondiale coordonnée. En 2000, 17 pays ont accepté de partager librement les données satellitaires en cas d’urgence. À ce jour, près de 700 utilisations de cette charte ont été utilisées pour soutenir les efforts de réponse aux catastrophes dans 126 pays, en s’appuyant sur les données de plus de 60 satellites.

3. Défendre ce qui est juste

Les satellites opèrent dans un «no man’s land», sans aucun pays ou entité en mesure de revendiquer une région de l’espace comme la leur. Pour cette raison, les satellites peuvent prendre des images n’importe où sur Terre, contrairement aux avions ou aux drones, qui peuvent avoir besoin d’une autorisation pour pénétrer dans l’espace aérien d’un autre pays.

La plupart des satellites fonctionnent près de la Terre, à seulement 300 à 1000 km au-dessus de nos têtes, et ne prennent que 90 minutes pour terminer une orbite complète autour de la Terre. Au fur et à mesure que la Terre tourne sous le vaisseau spatial, chaque orbite fait apparaître de nouvelles zones de la Terre.

Avec près de 3000 satellites au-dessus, il est très difficile de se cacher de tous les yeux dans le ciel. Pour cette raison, les données satellitaires sont devenues une source vitale pour les militants, les journalistes et les enquêteurs. Il a permis aux communautés locales de lutter contre la déforestation illégale, de poursuivre les criminels de guerre et de découvrir des fabrications gouvernementales telles que l’abattage du MH17 de Malaysia Airlines.

Lire la suite: Le rapport de crash du MH17 établit la cause, mais seule une enquête criminelle peut trouver les responsables

4. Arrêter les pirates

Tous les navires au-dessus d’une certaine taille sont tenus de diffuser leur position toutes les minutes environ. Près du rivage, ces signaux peuvent être détectés par des antennes terrestres, mais lorsque les navires sont en mer, ces signaux ne peuvent être reçus que par des satellites et, bien sûr, par d’autres navires à proximité.

Les pirates, les pêcheurs illégaux et d’autres jusqu’à rien de bon, souvent ne porteront pas de balise, ou l’éteindront pour éviter d’être détectés. Heureusement, l’imagerie satellitaire à haute résolution peut repérer les bateaux contre la mer sombre environnante en utilisant une technique appelée radar à ouverture synthétique.

En comparant les emplacements des navires vus avec l’emplacement des balises détectées, nous pouvons identifier les navires qui sont «tombés dans l’obscurité» et alerter les autorités que quelque chose de suspect se prépare.

5. Repérage des espèces menacées

Les satellites étudient le caca de pingouin. (Crédit d’image: Shutterstock)

Comme vous pouvez l’imaginer, compter les animaux est une affaire délicate, rendue encore plus difficile par les animaux qui vivent dans des endroits éloignés et difficiles à atteindre. Pour relever ce défi, l’imagerie satellitaire a été utilisée pour estimer la taille des colonies de manchots en mesurant la quantité de guano (caca d’oiseau) sur la glace.

Très récemment, en utilisant des données satellitaires à très haute résolution, les scientifiques ont même pu identifier et compter des animaux individuels, tels que des baleines et des éléphants, sur des images prises depuis l’espace. C’est loin d’être en mesure de retrouver un chien perdu, mais c’est un outil incroyable pour les défenseurs de l’environnement qui tentent de protéger les espèces animales en voie de disparition de l’extinction par le braconnage, l’empiètement humain et la destruction de l’habitat.

6. À la recherche de la vie

Tous les satellites en orbite autour de notre Terre ne regardent pas vers le bas – certains d’entre eux regardent dans l’espace lointain. Il y a beaucoup de télescopes sur Terre utilisés pour étudier notre ciel, mais en envoyant ces télescopes en orbite, nous pouvons éviter de regarder à travers l’atmosphère terrestre, nous donnant une vision plus claire du cosmos au-delà.

Cette vision claire est particulièrement importante dans notre recherche d’exoplanètes – des planètes en orbite autour d’autres étoiles au-delà de notre système solaire. Contrairement aux étoiles, les planètes ne dégagent pas leur propre source de lumière, nous les détectons donc en mesurant le minuscule creux de lumière des étoiles qui se produit lorsque la planète passe devant l’étoile sur laquelle elle est en orbite.

L’espoir est que certaines de ces planètes pourraient être comme notre propre Terre et capables d’accueillir une vie extraterrestre. Cheops, une mission de l’Agence spatiale européenne lancée en 2019, vient de commencer à renvoyer des informations sur ses premiers mondes lointains détectés. Cela peut sembler long, mais un jour, ces missions pourraient répondre à la vieille question de savoir si quelqu’un est là-bas.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.