Six Days in Fallujah revient après sa précédente annulation

Après de nombreuses années passées en cale sèche, le jeu vidéo Six Days in Fallujah revient au premier plan aux mains d’un nouveau studio.

Il y a onze ans, Konami et Atomic Games avaient un titre de guerre basé sur un événement réel en préparation pour PS3, Xbox 360 et PC. Au final, l’éditeur a décidé de l’annuler en raison de la polémique qui a été générée autour de lui. Maintenant, après si longtemps, une autre équipe prend sur elle de le ramener à la vie Six jours à Fallujah.

Cette nouvelle version du jeu est développée depuis trois ans par Highwire Games, une équipe qui compte dans ses rangs d’anciens membres de Bungie comme le designer Jaime Griesemer ou le compositeur Marty O’Donnell.

Pendant ce temps, ils ont travaillé côte à côte avec certains des soldats qui ont vécu la bataille de première main. Ils ont même eu les témoignages de civils irakiens présents sur les lieux. Tout cela se reflétera dans le jeu à travers de vraies images et vidéos.

On ne sait toujours rien au-delà de la vidéo que nous vous avons montrée ci-dessus, mais tout indique que nous ne serons pas confrontés à une salade de clichés dans le style Call of Duty. Il est plus probable que l’on trouve un tireur tactique avec du réalisme comme le drapeau. La seule chose sûre est que nous allons le vérifier au fil du temps.

Six Days in Fallujah devrait apparaître dans le courant de 2021. Bien sûr, il n’y a pas encore de plateformes confirmées. Nous ne savons pas non plus s’il y aura une version spécifique pour les consoles de nouvelle génération, ou s’il sera temps de retirer la compatibilité.

Allons-y!