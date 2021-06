Six ans se sont écoulés depuis la première marche Ni Una Menos en Argentine

Six ans se sont écoulés depuis la première marche massive de Pas un de moins en Argentine. Un mouvement féministe qui a émergé comme la quantité successive d’épisodes féminicides de violence de genre qui se sont produits dans le pays. Il a eu lieu dans différentes villes. De Buenos Aires à la Terre de Feu, ayant son épicentre au Congrès National, situé dans la capitale de Buenos Aires. Là, des centaines de milliers de jeunes et de femmes de tous âges réclamaient la même chose : la liberté et la justice pour tous ceux qui ne sont plus là.

Dans tous les coins de l’emblématique Place des Deux CongrèsDe grands et petits groupes de filles ont pu être observés avec des affiches exprimant ce qu’elles ou leurs amies avaient vécu face à la violence sexiste. Debout là, les sentiments, bien sûr, étaient nombreux. Entre tristesse et émotion cathartique contenue entre eux tous.

« Dire pas un de moins n’est pas une demande ou une demande. C’est tenir tête à ce que nous ne voulons pas : pas une victime de plus. Et c’est énoncer en même temps que nous nous voulons vivants, entiers, autonomes, souverains. Propriétaires de nos corps et de nos chemins de vie. Propriétaires de nos choix : comment nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous voulons« , expriment-ils à partir du mouvement de Not One Less.

Pas un de moins au monde

(Photo : Getty Images)



L’ampleur de la marche en Argentine était telle qu’elle a ensuite été reproduite dans d’autres régions d’Amérique latine et en Europe, plus tard. Dans les mois et années suivantes, il a eu lieu en Ecuardor, Pérou, Bolivie, Colombie, Venezuela, Nicaragua, Paraguay et Chili. En même temps, il y avait aussi des marches de Not One Less en Espagne, en Turquie, en Suisse, en France, en Hollande et en Belgique, entre autres.

Vers ces années aussi, le mouvement a émergé #Moi aussi aux Etats-Unis. Les actrices hollywoodiennes ont commencé à dénoncer différents harcèlements et agressions sexuels subis sur leur lieu de travail perpétrés par des producteurs de films bien connus, parmi lesquels figurait Harvey Weinstein.

(Photo : Getty Images)



Le mouvement a réussi à élever une voix qui n’avait jamais été entendue auparavant. Les interprètes ont également commencé à revendiquer et exiger les mêmes conditions de travail que leurs collègues comédiens et un salaire avec l’égalité des sexes, ce qui n’est toujours pas respecté comme il se doit.

Pas un de moins aujourd’hui

Pas un de moins C’est un slogan qui reste plus en vigueur que jamais. Les féminicides n’ont pas encore diminué, en fait, en Argentine, ils ont augmenté. Selon un dernier rapport de la Bureau des femmes de la Cour suprême de justice, Ils ont enregistré « 287 victimes, dont 251 de fémicide direct et 36 de fémicide lié ». Ce qui implique 1 réalisateur fémicide toutes les 35 heures, un chiffre vraiment alarmant.

Ce 3 juin, en raison de la pandémie de coronavirus, l’organisme a mis en place une « Cartelazo » avec les différents congines qui ont été créés dans les réseaux sociaux comme la demande par le Réforme judiciaire féministe.