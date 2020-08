Siva. Insignia D'occasion Lance Une Série Limitée «special Editions»

Le programme d’occasion multimarque Das WeltAuto et Audi Approved: plus a lancé la série limitée «Special Editions», avec des offres spéciales, couvrant plusieurs modèles de Volkswagen, Skoda, Volkswagen et Véhicules commerciaux et Audi.

L’insigne utilisé multimarque du groupe Volkswagen – Das WeltAuto et Audi Approved: plus – a lancé des séries limitées en édition spéciale, qui sont transversales à diverses marques et modèles.

Dans ce cadre, plusieurs propositions à valeur ajoutée sont prévues, telles que des jantes et des coques de rétroviseurs noirs, des offres de carburant et de shopping, Wi-Fi et Hotspots, Netflix et Spotify.

Les modèles Das WeltAuto sont couverts par un contrôle de 96 points ainsi qu’une garantie de kilométrage illimité de 24 mois.

Le programme Audi Approved: plus est également couvert par le contrôle technique multipoint, mais dans ce cas, ils sont couverts par une garantie pouvant durer jusqu’à 48 mois.

Campagne jusqu’au 30 septembre

Dans le réseau officiel de concessionnaires Das WeltAuto, ces séries limitées couvrent les modèles des marques Volkswagen, Skoda et Volkswagen Commercial Vehicles.

Concernant la marque Volkswagen, Polo Confortline, Golf Trendline et Stream, Golf Variant Confortline, Passat Limo Confortline, Touran Confortline et Sharan Confortline sont inclus.

Chez Skoda, des éditions spéciales sont disponibles pour Fabia Break Active et Ambition, Octavia Break Ambition, Superb Break Ambition.

À son tour, Volkswagen Véhicules Utilitaires inclut également cette solution d’occasion pour les modèles Caddy Van Extra AC et Fleet Edition, Transporter Van Extra AC, Crafter, Caravelle Confortline.

Le réseau officiel Audi Approved: plus comprend les modèles suivants: A3 Sportback Business Line, A4 Limo Business Line, A4 Avant, A5 Sportback Advance, Q5 quattro Business Line.

Dans la série limitée «Special Editions», les véhicules utilisés jusqu’à trois ans sont inclus, cette promotion se déroulant tout au long de la chaîne officielle Das WeltAuto et Audi Approved: plus jusqu’au 30 septembre.

