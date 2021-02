SIVA entre dans le secteur de la mobilité électrique avec MOON

Alors que les voitures électriques gagnent du terrain sur le marché, les opérateurs de bornes de recharge (OPC) et les entreprises proposant des solutions intégrées dans le domaine de la mobilité électrique font également leur chemin. Aujourd’hui, c’était au tour de la LUNE, la société PHS Group, représentée au France par SIVA, qui a étendu son activité à notre pays.

Des chargeurs domestiques aux solutions professionnelles, MOON propose des solutions pour les particuliers, les entreprises et les infrastructures de recharge publiques.

Pour les clients privés, la prise de charge offre (boîtes murales) de la gamme MOON de 3,6 kW à 22 kW. Il existe également un chargeur portable POWER2GO qui permet une flexibilité et une mobilité de charge complètes, en respectant la même plage de puissance (3,6 kW à 22 kW AC).

Ces produits sont disponibles à la vente chez les concessionnaires des marques représentées par SIVA (Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda), mais sont compatibles avec tous les véhicules électriques du marché.

Pour les entreprises, MOON propose des solutions adaptées aux flottes. Ces solutions impliquent non seulement d’installer les chargeurs les plus adaptés, mais aussi de maximiser la puissance disponible, et des solutions de production et de stockage d’énergie peuvent même être incluses pour réduire les impacts financiers et environnementaux.

Les clients MOON recevront également, à partir du mois d’avril, la carte We Charge, qui leur permettra d’activer un ensemble de 150000 bornes de recharge à travers l’Europe, dont le réseau de chargeurs ultra-rapides IONITY, dont le groupe Volkswagen est l’un des actionnaires.

MOON sur le réseau public Mobi.e

Enfin, en tant qu’opérateur de bornes de recharge (OPC), MOON fonctionnera en fournissant des bornes de recharge rapide sur le réseau public Mobi.e d’une capacité de 75 kW à 300 kW. Au France, seuls les premiers seront disponibles au lancement.