Site officiel du film Dragon Ball Serum : Super Hero

Ouvre officiellement le site Web de Dragon Ball Super: Super Hero, le dernier film de Son Goku et compagnie qui sortira en 2022.

Bien que dans le magnifique web de jeux vidéo, manga, anime, films et séries 45Secondes.fr.com vous aurez toutes les informations sur le nouveau film Dragon Ball, cela ne fait pas de mal de passer par le Site web de Dragon Ball Super : Super Héros. Et c’est qu’ils ont ouvert le site officiel du prochain film de Son Goku, Piccolo, Krillin et compagnie.

Là, nous pouvons trouver la première bande-annonce dans laquelle nous avons vu la nouvelle animation que le film aura. Une animation CGI que tout le monde n’aime pas, car il semble qu’ils aient pris l’intro de Dragon Ball Z: Kakarot et allez, nouveau film de « Dragon Ball ».

Sur le site officiel, nous trouverons des images des personnages, des informations et aussi des écrits d’Akira Toriyama lui-même, créateur de Dragon Ball qui travaille pleinement sur le film.