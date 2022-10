‘Sister Wives’ réagit à la décision de Christine Brown de quitter Kody, mariage plural

Le dernier épisode de « Sister Wives » présente un moment tant attendu que les téléspectateurs ont hâte de voir se dérouler depuis que Christine et Kody Brown ont annoncé pour la première fois qu’ils se séparaient après 26 ans de mariage.

L’épisode de la saison 17, intitulé « Et puis il y en avait trois », suit la femme de 53 ans alors qu’elle se prépare à dire à ses épouses sœurs qu’elle quitte Kody et déménage dans l’Utah.

« Je voulais leur dire il y a un moment mais ça n’a pas marché. Je suis nerveuse, je vais bien, je suis triste, mon Dieu, vraiment triste », dit-elle dans un confessionnal.

Dans une scène, Kody et ses quatre épouses – Meri, Janelle, Christine et Robyn – se réunissent pour discuter de la décision de Janelle de construire une maison sur Coyote Pass, le terrain non aménagé de la famille à Flagstaff, en Arizona.

À ce stade, Christine se rend compte qu’elle a vraiment besoin de dire à ses épouses sœurs qu’elle ne reste pas dans les parages et qu’elle n’aura donc pas besoin de la propriété qui lui est réservée sur le terrain.

«Ils doivent savoir que je n’ai pas l’intention de vivre sur la propriété et que je ne veux pas de ma propriété, je ne veux tout simplement pas. Je ne vais pas vivre là-bas. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir une propriété. C’est un stress supplémentaire que je n’ai pas à subir dans ma vie », dit-elle.

Christine invite Kody, Meri, Janelle et Robyn chez elle pour annoncer la nouvelle et le groupe filme la discussion avec leurs téléphones portables car ils veulent la garder privée pour le moment.

Christine ouvre la conversation en reconnaissant qu’elle et Kody ont des problèmes conjugaux depuis longtemps. Elle révèle alors qu’elle le quitte.

« C’est une décision difficile. Je dois faire un choix pour le bonheur. Je dois faire un choix pour avoir de la joie dans ma vie et la paix et il n’y avait pas beaucoup d’espoir jusqu’à ce que je décide de partir. Je me sens fortement c’est le meilleur choix pour moi », explique-t-elle.

Le groupe est silencieux pendant un moment et Robyn admet qu’elle s’était inquiétée de ce que Christine allait leur dire.

« Je savais que tu rangeais ses affaires, je le savais. Mais je ne savais pas à quel point c’était définitif ou si c’était juste une pause ou quelque chose comme ça », dit-elle à Christine, qui dit : « C’est définitif. »

Robyn était très émue pendant la réunion. CCM

Dans les coulisses, Robyn dit qu’elle est sous le choc : « Ce n’est pas vraiment de l’informatique… Je ne sais pas quoi dire. » Meri est également sans voix et dit qu’elle « traite ». D’un autre côté, Janelle dit qu’elle savait que ce moment arrivait, mais dit que c’est toujours difficile.

« Il est difficile de savoir quelque chose et ensuite de le faire réellement arriver », dit-elle.

De retour à la réunion, Christine demande à Janelle si elle aimerait louer sa maison car Janelle a besoin d’un endroit où vivre pendant qu’elle construit une maison sur Coyote Pass. Puis Kody intervient.

« Christine, tu t’es sentie obligée d’avoir cette discussion avec tes épouses sœurs à cause du besoin de déménagement de Janelle ? » il demande.

Christine explique que c’était certainement la dernière poussée pour elle, mais dit qu’elle attendait le « timing parfait ».

Janelle dit ensuite au groupe que la nouvelle n’est pas une surprise totale pour elle, mais dit qu’elle s’inquiète de la façon dont la rupture affectera les enfants de la famille. Kody partage 18 enfants parmi les quatre femmes.

« Les enfants sont la partie la plus difficile, bien sûr, mais c’est comme la relation que les enfants ont entre eux, ce sera toujours génial. Je pense que c’est toujours de la famille, ça va juste avoir l’air différent », répond Christine.

Dans un confessionnal, Meri dit qu’elle est « noir et blanc » dans sa pensée. Pour Meri, l’annonce de Christine reconfigure radicalement l’arrangement. « Si les femmes ne sont pas mariées au même homme, vous n’êtes plus une sœur épouse. Je n’ai vraiment, à ce stade, aucune idée de ce que tout cela signifie. »

Meri admet qu’elle est irritée par la nouvelle.

« Chacun de nous s’est engagé l’un envers l’autre, comme envers nous tous, à s’aimer, à se respecter, à s’en sortir contre vents et marées et à régler ces problèmes », elle dit.

De retour dans la réunion, Janelle a du mal à imaginer à quoi ressemblera leur dynamique familiale après le départ de Christine.

« Christine est au centre de tous mes souvenirs », explique Janelle dans un confessionnal, ajoutant que Christine avait l’habitude de garder ses enfants pour elle quand elle allait travailler il y a des années. « Pour moi, c’est presque comme si Christine faisait partie de mon monde autant que Kody. »

Lors de la réunion, Robyn demande à Christine si elle et Kody sont vraiment sûrs de leur décision. Puis elle partage son point de vue honnête sur la question dans un confessionnal.

« J’ai vécu un divorce. Je sais ce que cela signifie. Nous ne parlons pas seulement de trois enfants et d’un mari et d’une femme. Nous parlons de 18 enfants, conjoints, petits-enfants et cinq d’entre nous qui sont tous connectés et engagés les uns envers les autres et techniquement mariés. Comprenez-vous au moins ce que vous dites ? elle questionne.

Lors de la réunion, Janelle demande comment Truely, la fille de 12 ans de Kody et Christine, se sentira à l’idée de quitter sa famille élargie. Christine convient que tout le monde va lui manquer. Cela incite Kody à parler.

« Oh non, tu ne peux pas me l’enlever car nous devrons avoir une garde partagée. Il faudra que ce soit 50/50 », dit-il. En réponse, Christine affirme qu’elle et Kody ont déjà discuté de son déménagement, mais il dit qu’il ne lui a jamais complètement donné le feu vert.

Kody a été stoïque pendant une grande partie de la réunion, mais a également exprimé ses inquiétudes. CCM

Christine propose à Janelle sa maison à louer, puisqu’elle déménage dans l’Utah. À ce sujet, Kody n’arrive pas non plus à comprendre pourquoi Christine veut déménager en premier lieu.

« Je ne comprends pas du tout, à moins qu’il y ait un mec avec qui elle veuille sortir ou qu’elle veuille s’éloigner de moi pour que je ne pue pas sur elle pour qu’elle puisse sortir avec lui », dit-il dans un confessionnal.

De retour à la réunion, Robyn demande à Christine si elle croit toujours au mariage plural.

« Je crois que cela fonctionne pour les gens qui veulent que cela fonctionne pour eux. Je pense que si les gens en ont un témoignage, ils devraient le vivre », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne se sentait plus appelée par le mode de vie.

Vers la fin de la réunion, Kody semble accepter davantage la décision de Christine de partir.

« C’est juste l’endroit honnête. Donc nous serons en colère à ce sujet, ce n’est pas amusant. J’en suis fou, je suis en colère, mais c’est l’endroit honnête, donc c’est ce que c’est », dit-il. « Ça ne sert à rien de se tuer pour le racheter. C’est ce qu’on faisait à Las Vegas, on se tuait pour racheter le mariage et ça ne fonctionnait tout simplement pas. »

Christine est d’accord et dit : « Et ça a été encore pire ici, bien pire ici. »