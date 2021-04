Sister Act 3 May ramener les enfants de Sister Act 2 taquine Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg a fourni une mise à jour sur la suite à venir Sister Act 3, qui comprend une allumeuse selon laquelle des personnages du deuxième film pourraient également apparaître. Pendant des années, Goldberg a été ouverte sur son désir de revenir pour un autre Sister Act film avec les fans des deux premiers voulant le voir se produire. Il a depuis été annoncé que Sœur Acte 3est officiellement un aller avec la suite actuellement en développement pour Disney +.

Dans une discussion récente, Goldberg a évoqué le statut actuel de Sœur Acte 3. Notant que Madhuri Shekar (Les Nevers) écrit le scénario de la suite, Goldberg dit que tout le monde est en attente en attendant le début de la production. L’actrice continue à taquiner certaines stars de retour deSister Act 2: De retour dans l’habitude. Voici ce que Goldberg avait à dire sur Sister Act 3.

« Marc Shaiman [the franchise’s composer] attend juste. Les religieuses attendent toutes. Peut-être qu’il y aura des enfants [from Sister Act 2]. Qui peut dire? »

Pendant ce temps, Whoopi Goldberg écrit son propre scénario pour un film sur une femme noire plus âgée qui acquiert des super pouvoirs et doit apprendre à les utiliser correctement. En elle Variété interview, le Fantôme star a expliqué pourquoi elle a pris cette nouvelle entreprise créative qui la verra écrire un film de super-héros.

« Depuis que je suis petite, je suis obsédée par les super-héros. Ils sont tous en train de sauver la terre tout le temps. Mais savez-vous qui va vraiment sauver la terre? De vieilles femmes noires. »

Goldberg produit également L’histoire d’Emmett Till et devrait revenir en tant que Guinan dans la saison 2 de la série Paramount + Star Trek: Picard. Malgré à quel point elle est occupée, Goldberg n’a pas non plus l’intention de s’éloigner de La vue à tout moment peu de temps après avoir été modérateur de l’émission pendant plus d’une décennie. En fait, elle prévoit de rester sur le talk-show de jour aussi longtemps que possible physiquement.

« Je suis là jusqu’à ce que je ne pense plus pouvoir le faire, mais je n’y suis pas encore. Tant qu’ils me permettent de faire les deux [acting and hosting], Je peux le faire. À la minute où ils disent: « Non, vous ne pouvez pas », alors je dois trouver quoi faire. «

La première Sister Act film, sorti en 1992, mettait en vedette Goldberg en tant que chanteuse de salon devenue nonne Deloris Van Cartier. Parce que c’était un énorme succès au box-office, une suite a été développée avecSister Act 2: De retour dans l’habitude libérant en 1993. Dans la suite, Deloris reprend son personnage en tant que sœur Mary Clarence pour servir de nouveau professeur de musique dans une académie de San Francisco. Les récents commentaires de Goldberg suggèrent que certains des enfants de la classe vus dans la suite pourraient apparaître dans Sœur Acte 3, près de trois décennies plus tard.

Il n'y a pas encore de date de sortie attachée à Sœur Acte 3 et on ne sait pas quand la suite fera son chemin vers Disney +. Cette nouvelle nous vient de Variety.

