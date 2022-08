Sistas Saison 4 Episode 22 Date de sortie, compte à rebours, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître toutes les informations sur cette série, les fans la recherchent partout sur Internet. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas. Ici, vous apprendrez également à connaître toutes les données telles que Où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de Casr et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin, vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions.

Vous pouvez également lire : Est-ce mal d’essayer de draguer des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours, date de sortie

C’est une série télévisée de comédie américaine et cette série a été créée et écrite par Tyler Perry. Le premier épisode de cette série est sorti le 23 octobre 2019. Cette série est pleine de plusieurs scènes amusantes et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité grâce à cela maintenant uniquement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série vient de circuler autour d’un groupe de femmes noires d’horizons différents qui se lient autour d’un fil conducteur : pourquoi suis-je célibataire ? La série est pleine de plaisir et de situation intense. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez toujours plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, tous les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas

Maintenant, enfin, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas. Le nom de cet épisode est Make Him Great et il sortira le 10 août 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée ci-dessus et vous trouverez toutes vos réponses.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5

Liste des acteurs

Dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des acteurs de la série.

KJ Smith comme Andrea

Obsidienne ébène en tant que Karen Mott

Mignon Von comme Daniella

Novi Brown comme Sabrina Hollins

Chido Nwokocha dans le rôle de Gary Marshall Borders

DeVale Ellis comme Zac Taylor

Kevin Walton comme Aaron Carter

Anthony Dalton comme Calvin Rodney

Crystal Renee Hayslett dans le rôle de Fatima Wilson

Trinity Whiteside comme Preston Horace

Où diffuser Sistas ?

Si vous voulez regarder cette série, son réseau officiel pour cette série est BET. Vous pouvez également diffuser cette série sur diverses plateformes en ligne comme Vudu, Prime Video et iTunes. Si vous n’avez regardé aucun de ses épisodes précédents, vous pouvez le regarder ici. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Koffee With Karan Saison 7 Episode 5 Date de sortie

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas dans diverses régions, ses spoilers, les détails de la distribution, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 22 de la saison 4 de Sistas dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons pour vous aider à résoudre tous vos problèmes et questions.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂