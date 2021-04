Siri peut vous sauver la vie: comment configurer des appels d’urgence sur iPhone

Avec iOS 14.5, la mise à jour à venir ces jours-ci pour tous les propriétaires d’iPhone, Apple introduira une fonction extrêmement utile dans ses smartphones: la possibilité d’utiliser les commandes vocales de Siri pour appeler les vôtres. contacts d’urgence. Ce sont ces personnes que nous avons indiquées comme celles à contacter en cas de besoin, une opération qui auparavant ne pouvait être activée que via le bouton d’alimentation, en le maintenant enfoncé et en sélectionnant l’option «SOS d’urgence» ou en appuyant dessus à plusieurs reprises 5 fois. Maintenant, il sera possible de le faire aussi avec la voix.

La nouveauté, introduite avec iOS 14.5, vous permettra d’utiliser la commande vocale « Siri, appelle mes contacts d’urgence« pour lancer un appel aux personnes indiquées comme telles. Pour que la nouveauté fonctionne, cependant, il est nécessaire de définir quelques éléments, à partir du choix des contacts. Le faire est simple et est également possible dans une ancienne version de iOS: il suffit d’ouvrir les paramètres de l’iPhone, de sélectionner le menu «Emergency SOS» et de cliquer sur «Emergency contacts on Health», puis de cliquer sur «edit» et d’ajouter un contact d’urgence.

Une fois configurés, ces contacts recevront également un message lorsque vous sélectionnez le mode SOS, qui, en plus de lancer un appel avec les services d’urgence, envoie un SMS aux contacts sélectionnés pour les informer de la situation et de votre localisation. Une fois que vous avez configuré vos contacts, vous devrez vous assurer que la fonction d’activation vocale « Hey Siri » est active: pour ce faire, il suffit d’ouvrir les paramètres, de sélectionner « Siri et rechercher » puis d’activer les trois premiers éléments: » Activez Hey Siri « , » Appuyez sur la touche latérale pour Siri « et » Utiliser Siri lorsqu’il est verrouillé « . Une fois ces étapes terminées, en cas d’urgence, dites simplement «Hey Siri, appelle mes contacts d’urgence» pour lancer l’appel. Une fonction importante aussi et surtout si vous ne pouvez pas l’utiliser (sinon, à juste titre, vous pouvez simplement appeler le nom du contact): si par exemple vous êtes inconscient, une autre personne peut immédiatement contacter votre parent ou ami simplement avec cette phrase. La fonction sera active avec iOS 14.5, tandis qu’avec les versions précédentes du système d’exploitation, l’appel n’est pas effectué.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂