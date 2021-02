Sir Tom Jones, 80 ans, dit qu’il en a un pack de 12

Sir Tom Jones a affirmé qu’il avait un pack de 12.

Le chanteur a eu 80 ans l’année dernière, mais on dirait qu’il se maintient en forme.

Jones est en forme. Crédit: PA

S’adressant à The Sun, le Gallois a déclaré: « J’ai un entraîneur qui vient me voir. Beaucoup d’étirements et de boxe. C’est un bon entraînement cardiovasculaire.

«Juste du vin avec le dîner – une pinte de bière de temps en temps. J’essaie de surveiller mon alimentation aussi.

« J’ai un pack de 12. Mais la santé est très importante et c’est beaucoup de chance. Vous devez prendre soin de vous. »

Il semble que nous ayons un choix à faire alors: soit nous n’avons qu’une pinte et un pack de 12, soit nous pouvons avoir un pack de 12 de bière et un boyau podgy.

En plus de la boxe, des régimes amaigrissants et de la surveillance de sa consommation d’alcool, Jones a également révélé qu’il avait un autre truc dans sa manche – à savoir suspendu à l’envers comme une chauve-souris.

Jones se maintient jeune avec la thérapie d’inversion (ce n’est pas une photo récente d’ailleurs, au cas où ce ne serait pas clair). Crédit: PA

La théorie est que la thérapie d’inversion peut inverser l’impact de la gravité et soulager la pression sur la colonne vertébrale, aidant ainsi aux problèmes de dos et de circulation. Pour ce faire, Sir Tom accroche simplement ses jambes autour d’un cadre et a un accrochage.

Il a dit: «En 2030, je vais avoir 90 ans.

« Je m’accroche la tête en bas. Tu sais sur l’un de ces cadres.

« C’est génial. Vous mettez vos pieds dans la chose et vous vous retournez et vous vous accrochez. »

L'année dernière, un grand-père déchiré a attribué son physique impressionnant au «meilleur gymnase du monde» – les grands espaces.

Mike Millen a au moins un pack de six à 67 ans et est dans une forme incroyable. Enfer, je vais le dire – je pense qu’il regarde encore plus hench que Tom Jones.

Discutant de son amour de l’entraînement à l’extérieur, il a déclaré au Daily Mail: «S’entraîner à l’extérieur apporte tellement plus d’avantages que nous le sommes avec la nature. Ce n’est pas seulement bon pour notre corps, mais aussi pour notre âme et notre esprit.

«La forme physique est si importante pour moi parce que toute ma vie, elle m’a donné une qualité de vie fantastique et continue de le faire chaque jour.