Sir Patrick Stewart se demande s’il apparaîtra dans Doctor Strange 2

La dernière bande-annonce étendue du prochain film Marvel, » Doctor Strange dans le multivers de la folie »a fait beaucoup parler aux fans, car en plus de trouver divers éléments qui seront traités dans l’intrigue, d’autres ont commencé à chercher des références à des personnages du passé, comme c’est le cas avec Monsieur Patrick Stuartqui a joué dans les bandes du »X Men » comme lui Professeur X et que selon les rumeurs, sa voix apparaît dans la bande-annonce la plus récente, il apparaîtra donc dans la prochaine bande du Univers cinématographique Marvel.

Lorsque Stewart a été interrogé dans une interview avec ComicBook.com sur son inclusion dans les films Marvel, l’acteur n’a ni confirmé ni nié ce camée potentiel. « Vous savez, les gens imitent ma voix depuis que je suis monté sur scène il y a 60 ans », a-t-il expliqué. « Donc, je ne peux pas être responsable de cela. » Dans une interview séparée, Stewart a été interrogé sur la bande-annonce, qui a été publiée pendant la Super Bowl LVI.

Il a raconté qu’avant de s’endormir le jour de la première de la bande-annonce lors de l’événement sportif, de nombreux amis proches et connaissances ont appelé l’acteur pour lui demander si c’était sa voix qui était sortie dans l’aperçu. »Eh bien, bien sûr, vous savez, j’étais à la maison, attendant de regarder le football. Alors, comment cela aurait-il pu être moi ? Nous devrons simplement attendre et voir, n’est-ce pas ? »

Sir Patrick Stewart a joué pour la première fois Professeur Charles Xavier dans la bande des mutants, »X Men » en 2000. Il a ensuite interprété le personnage dans six films de suite, jusqu’à la mort du professeur X dans le film » Logan » de 2017. En 2020, Stewart a admis qu’il était en pourparlers pour éventuellement jouer à nouveau le personnage, mais hésitait à le refaire.

Depuis la sortie de la bande-annonce de » Multivers de la folie », les fans ont émis l’hypothèse que le film introduira ou réintroduira des variantes de personnages Marvel établis dans l’univers cinématographique. Même Disney+ apparemment laissé entendre que le capitaine Carter, une version super-soldat de Peggy Carter présenté dans la série animée »Et qu’est-ce qui se passerait si…? »Cela fera partie du film. Une autre théorie postule qu’une mystérieuse figure brillante dans la bande-annonce est une variante d’Iron Man jouée par Tom Croisière.

Pour répondre à toutes ces inconnues, il faudra attendre la première de » Doctor Strange dans le multivers de la folie »qui sera projeté dans toutes les salles le 6 mai.