Sir Michael Caine prend sa retraite d’acteur pour se concentrer sur l’écriture

Le dernier film de Sir Michael Caine pourrait bien être le dernier de la carrière de l’acteur vétéran. Apparaissant dans des dizaines de films pendant sept décennies, Michael Caine a récemment joué dans la comédie dramatique Meilleures ventes. Réalisé par Lina Roessler et écrit par Anthony Grieco, Meilleures ventes a également joué Aubrey Plaza, Scott Speedman, Ellen Wong et Cary Elwes.

Dans une nouvelle interview avec BBC Radio Kermode et Mayo, Caine a semblé révéler avec désinvolture qu’il avait presque fini en tant qu’acteur. L’homme de 88 ans a parlé des meilleures ventes et de la façon dont cela a fini par devenir son dernier rôle d’acteur. Ce n’était pas intentionnel, mais comme l’explique Caine, sa condition physique a rendu beaucoup plus difficile le travail sur de nouveaux films. Avec la pandémie ralentissant les offres entrantes, Caine a également pris un amour pour l’écriture, et cela l’a encore moins motivé pour choisir un autre script.

« Assez curieusement, il s’est avéré que c’était ma dernière partie, vraiment. Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans et j’ai un problème de colonne vertébrale, qui affecte mes jambes donc je ne peux pas très bien marcher. J’ai aussi écrit un livre, quelques livres qui ont été publiés et qui ont eu du succès, donc je ne suis plus acteur, je suis écrivain. au studio. En tant qu’écrivain, vous pouvez commencer à écrire sans quitter le lit.

Michael Caine a été invité à confirmer que Meilleures ventes est vraiment son dernier rôle au cinéma, car ce serait un gros problème pour l’acteur de longue date de s’éloigner de la scène. Sans déclarer catégoriquement qu’il est à la retraite, Caine suggère que Meilleures ventes sera probablement son dernier film en tant qu’acteur, ajoutant qu’il n’y a pas beaucoup de nouveaux rôles pour les personnes de son âge qui l’incitent à revenir sur le plateau.

« Je pense que ce serait [my last movie]. Je n’en ai pas… il n’y a pas eu d’offres, évidemment, depuis deux ans, parce que personne n’a fait de films que j’aurais envie de faire. Mais, aussi, vous savez, j’ai 88 ans. Il n’y a pas exactement de scripts qui coulent avec un homme de premier plan qui a 88 ans. Vous savez ? »

Caine a écrit plusieurs mémoires au fil des ans, bien qu’il ait apparemment pris un éclat exceptionnel pour travailler à la maison en tant qu’auteur. En 2018, il publie Faire sauter les portes sanglantes : et autres leçons de la vie, et son succès l’a inspiré pour continuer l’écriture. Tandis que Meilleures ventes montrera la performance finale de Caine en tant qu’acteur, il avait déjà terminé le tournage du drame d’époque à venir Médiéval, et qui sortira en 2022.

Vin Diesel avait espéré faire de Sir Michael Caine le mari d’Helen Mirren dans l’une des finales Rapide films, mais on dirait qu’il est de retour à la planche à dessin. Même si Caine est à la retraite, il peut toujours repartir très fier avec plus de 150 crédits à sa carrière légendaire. Chacun aura ses propres performances préférées de l’acteur des dernières décennies pour toujours profiter de son travail, et il est bon de savoir qu’il pourra toujours utiliser ses talents en les concentrant ailleurs en tant qu’auteur. Cette nouvelle nous vient de Kermode et Mayo.

Sujets : Meilleures ventes