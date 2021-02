Sir David Attenborough révèle le moment le plus déchirant de sa carrière

L’homme de 94 ans a vu sa juste part de vues vraiment magiques au fil des décennies, documentant chaque coin de notre planète.

Cependant, ses innombrables projets ont également mis à nu les dommages que l’humanité a causés à l’environnement, ce qui a été dévastateur à voir.

Apparaissant sur le Appel de la nature podcast, hébergé par Lignes blanches l’acteur Cel Spellman, on lui a demandé quel était le plus choquant et le plus déchirant de tous les sites qu’il ait vus.

Attenborough a répondu: « Je suppose que la plus évidente dont je me souvienne particulièrement bien, bien sûr, est la première fois que je suis allé sur un récif de corail.

«Je pensais que j’allais plonger, dans l’est de l’Australie sur la barrière de corail, et au lieu de voir le pays des merveilles le plus merveilleux, le plus beau, l’extraordinaire et le plus merveilleux, c’était un cimetière.

Sir David Attenborough a tout vu. Crédit: PA

« C’était juste du corail blanc et mort. Et nous étions responsables. »

Afin de comprendre à quel point il est important de protéger notre planète, Attenborough a souligné l’importance de renouer avec elle.

Il a dit: «Je n’ai jamais rencontré un enfant de plus de trois ou quatre ans qui ne soit pas fasciné par le monde naturel.

«C’est une chose que vous et moi et tous les autres enfants, que vous soyez étonnés de voir une limace bouger soudainement, d’une manière miraculeuse, sur une pierre avec deux petites choses qui dépassent à l’avant et se frayent un chemin sur un lit de vase .

«Je me souviens avoir pris un de mes filleuls, en fait quand ils avaient environ quatre ans, et il a retourné une pierre dans la prairie et il a dit: ‘Oh, regarde ça, quel trésor. C’est une limace!’ A lire : Les couples de même sexe portent une affaire d'égalité du mariage devant la Haute Cour

« Et il avait raison. C’est incroyable. Et bien sûr, en vieillissant, vous vous intéressez à d’autres choses. Vous obtenez des voitures et des motos et une chose et une autre. Mais si vous perdez ce plaisir de trouver de la joie dans le monde naturel et voulant savoir comment cela fonctionne, vous avez perdu un énorme trésor. «

Crédit: PA

Attenborough a suggéré qu’un moyen efficace et sans effort de renouer avec la nature consiste simplement à s’arrêter et à s’asseoir au grand air pendant 10 minutes (ignorez simplement le fait que c’est techniquement illégal dans de nombreux endroits pour le moment).

Il a dit: « L’une des choses les plus simples que vous devriez faire si vous en avez l’occasion, quand vous en avez l’occasion, c’est tout naturellement de vous arrêter. Asseyez-vous. Ne bougez pas. Restez silencieux.

«Attendez 10 minutes, vous serez très surpris si quelque chose d’assez intéressant ne se produisait pas dans les 10 minutes.

« Faire ça dans une forêt, si tu ne l’as pas fait, c’est extraordinaire. Ne t’impatiente pas trop non plus. Et puis, en parlant pour moi, tu te rends compte à quel point tu es ignorant, comment tu ne peux pas vraiment reconnaître ce que ça le cri d’oiseau est, ce que vous devriez pouvoir faire, je devrais certainement pouvoir le faire, et je ne peux pas.