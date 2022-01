Sir David Attenborough poignardé par un cactus « dangereux » lors du tournage d’une nouvelle série

Maintenant, ne paniquez pas, l’homme de 95 ans va parfaitement bien et vous n’êtes pas sur le point de découvrir que l’écologiste préféré de tout le monde a été grièvement blessé par un cactus, mais être piqué par l’une de ces choses était apparemment plutôt douloureux.

Cet incident s’est produit alors que le naturaliste et animateur enquêtait sur le cactus cholla en Californie lors du tournage de La planète verte sur BBC One.

Cependant, malgré le port de la protection combinée d’un sous-gant en Kevlar et d’un gant de soudage, les mesures n’ont pas réussi à l’empêcher d’être blessé par des « spicules de verre » en pénétrant à l’intérieur de l’usine.

«Et si vous le frôlez, les épines sont comme des spicules de verre, je veux dire qu’elles sont si pointues et elles entrent en vous et vous avez vraiment du mal à les faire sortir.

« C’est donc une plante vraiment dangereuse. Le cholla est un agresseur actif. Je veux dire, vous vous sentez mieux de prendre du recul et vous feriez mieux de faire attention.

Il me semble que la BBC aurait dû débourser un gant supplémentaire pour notre héros.

« Donc, ce que nous avons fait, parce que c’était si dangereux, c’est que nous avons eu un sous-gant en Kevlar, et en plus de cela, un gant de soudage.

« Alors, David a courageusement mis sa main à l’intérieur de ce cactus cholla, comme demandé. Et à mi-chemin, ces pointes ont quand même réussi à traverser ces deux éléments de protection.

« Et c’est assez douloureux, n’est-ce pas ? »

La planète verte verra Sir David voyager à travers le monde, des États-Unis au Costa Rica et à travers l’Europe sur différents terrains, notamment les déserts, les mondes aquatiques, les forêts tropicales et le nord gelé.

Selon la BBC, la nouvelle série vise à montrer « comment la science et les technologies ont progressé et comment notre compréhension de la manière dont les plantes se comportent et interagissent a évolué ».