Sir Billy Connolly admet que sa bataille contre la maladie de Parkinson « s’aggrave »

L’homme de 78 ans a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2013 et a pris sa retraite des spectacles en direct cinq ans plus tard, mais il a continué à enregistrer des programmes pour la télévision.

Il a ajouté: « Je devrai peser et voir à quel point cela va mal. Jouez-le à l’oreille. »

Sir Billy a déclaré que lors de sa dernière tournée, il avait l’habitude de dire au public: « Bonsoir les observateurs des symptômes. Je leur montrerais les symptômes et cela fonctionnerait très bien. »

Sir Billy a déclaré qu’il était « fier et heureux » de recevoir le prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière, mais a ajouté: « J’ai l’impression que je devrais être mort – ces choses » à vie « , j’ai l’impression qu’ils savent quelque chose que je ne sais pas. »

Au cours de l’interview, le comédien, affectueusement connu sous le nom de The Big Yin, a également discuté de sa première apparition dans le talk-show de Sir Michael Parkinson, ce qui a contribué à se faire un nom.

Il a dit que c’était une expérience « très étrange », ajoutant: « J’avais fait de petits talk-shows en Écosse et ils étaient bons … mais il n’y avait pas le grand moment que Parkinson avait. »

« Ils ont adoré le fait que je continue avec mon accent écossais et que je sois célèbre. Ils l’ont pris personnellement et ils ont tous applaudi et c’était charmant. »