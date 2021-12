Siobhan Redmond : "Queens of Mystery est un adorable cocktail de comédie et de mystère"

Acorn tv vient de sortir une nouvelle série mystère qui promet vraiment. Il s’agit de Reines du mystère, créé par Julien Remercier, et qui suit l’histoire d’un détective de 28 ans nommé Pierre Mathilde. La jeune femme vient d’obtenir son diplôme et retourne dans sa ville natale de Wildemarsh pour servir et c’est là qu’elle se heurte à une affaire très difficile à résoudre. Mais ses trois tantes écrivaines intrépides, d’ailleurs, l’aideront discrètement pour qu’elle puisse trouver le vrai coupable.

Les stars de la série Olivia Vinall, Sarah Woodward, Julie Graham et Siobhan Redmond, avec qui nous avons eu l’occasion de tout parler de son personnage Jane et, bien sûr, elle nous a expliqué pourquoi vous ne pouvez pas manquer cette grande série d’intrigues avec une bonne touche de comédie et de fun.

Siobhan Redmond Elle est originaire d’une petite ville de Glasgow, en Écosse, et sa carrière d’actrice a une longue histoire. Possédant un grand charisme, l’interprète est surtout connue pour ses rôles au théâtre. En effet, son talent et son prestige dans le milieu l’ont amenée à faire partie de la Compagnie royale de Shakespeare. Cependant, Redmond apprécie également divers rôles à la télévision. L’un d’eux était le détective Maureen Conell pour la série britannique emblématique Entre les lignes, nominé pour Prix ​​Bafta.

Près de 30 ans plus tard, l’actrice fait face à un nouveau défi dans une série d’un genre similaire, même si cette fois, elle se met dans la peau de Jane Stone, une romancière très logique et structurée. Son rôle a quelque chose de Sherlock Holmes, mais il ajoute également un ton doux et amical. Ici, il nous dit ce qui a le plus attiré son attention sur ce rôle et la série, bien sûr.

Comment êtes-vous arrivé à Queens of Mystery et quels ont été les éléments les plus attrayants pour vous de dire « d’accord, je suis intéressé » ?

Comme d’habitude avec les comédiens, mon agent m’a envoyé un mail me disant qu’il y aurait une audition pour ce spectacle. Et j’ai lu le script et j’ai trouvé que c’était vraiment extraordinaire parce qu’il y avait tellement de gens de plus de 40 ans, mais ce n’était pas le but de la série. Maintenant, vous êtes très jeune et vous n’avez peut-être pas encore vécu cela, mais en vieillissant dans mon métier, il est assez rare de voir plusieurs femmes de mon âge dans une émission. Peut-être qu’il y en a un à la fois, très occasionnellement, vous êtes autorisé à amener un ami pour parler à quelqu’un.

C’est donc une émission qui a une tonne de personnes, pas seulement plus de 40, mais c’est l’une des choses qui a le plus attiré mon attention. Et puis j’ai pensé que c’était un joli cocktail de comédie et de mystères, je veux dire, tout le monde l’aime et moi aussi. Et j’ai trouvé que ça avait l’air vraiment drôle. J’ai particulièrement aimé le personnage qu’ils vont me voir jouer. Je comprends parfaitement ce que c’est que d’être une personne qui a peut-être un haut niveau de vocabulaire, mais qui est totalement inutile dans le monde réel. Parce que c’est comme ça que je suis aussi. Je bute toujours sur des choses, je ne trouve jamais rien, mon rapport au monde physique n’est pas le meilleur… mais je sais faire des mots croisés.

Pensez-vous que Queens of Mystery a quelque chose de différent des autres séries mystères ?

Je pense que le mélange de comédie et de mystère est assez unique à Queens of Mystery. Il appartient à quelque chose qu’on peut appeler « cozy crime », bien sûr, il n’a rien de douillet mais il s’appelle ainsi. Cela signifie que vous pouvez travailler le mystère, mais vous pouvez aimer d’autres choses. Et je pense que la façon dont nous aimons les choses ici, je pense que cela a attiré mon attention. Et cela reflète aussi quelque chose qui m’a rappelé ma propre enfance. Ma mère était la deuxième de 6 enfants et elle avait 4 sœurs et j’ai passé toute ma vie entourée de tantes. Le monde des tantes est quelque chose que beaucoup de gens comprennent dans différentes parties du monde.

Et en parlant des sœurs, comment fonctionnait la dynamique familiale avec Julie et Sarah sur le tournage ?

Eh bien, nous avons eu beaucoup de chance. Je sais qu’on dit souvent « on s’aime, on aimait travailler ensemble », eh bien, et peut-être que ce n’est pas toujours le cas. Mais dans ce cas, c’est arrivé. Ils ont 5 ans de moins que moi et je les connais un peu tous les deux depuis quelques années. Sarah et moi étions au même endroit, dans le même théâtre mais dans des pièces différentes. Nous partageons donc le même vestiaire et j’ai toujours adoré son travail. Et Julie, je la connaissais un peu car nous sommes du même endroit, Grande-Bretagne, Ecosse. Et nous travaillons ensemble, mais encore une fois, j’ai toujours aimé ce qu’il faisait et la vérité est que nous avons tous les trois adoré ça et nous avons aimé passer du temps ensemble. Ce qui est intéressant à propos de la saison deux, c’est qu’un nouveau langage corporel familial se développe où nous n’avons pas besoin de parler, ça arrive juste. Soudain, nous voyons trois filles essayer de trouver quelque chose et ce n’est pas que sur le plateau nous en avons parlé, nous l’avons juste fait. Et ce n’était pas seulement un plaisir mais aussi un privilège, ce sont des actrices incroyables et la vérité est que je suis très heureuse d’avoir eu leur compagnie.

Et en parlant de votre personnage Jane Stone, elle semble être la plus organisée et structurée des sœurs. Je voulais savoir comment tu l’avais préparé et si tu étais capable d’improviser sur le plateau à un moment donné.

Oui, nous avons fait quelques improvisations parfois, mais la plupart du temps pas. La plupart étaient dans le script. Mais parfois ils nous laissaient genre « bon, finissez d’une manière différente ou Julie dira autre chose ou nous la laissons juste là » ou nous regardions Sarah parce qu’elle aime le point… enfin, elle ne serait pas d’accord avec nous, elle a fait cette tête et nous allions avec ça. C’était assez simple. Jane est… eh bien, j’ai compris beaucoup de choses à propos de Jane. Elle est plus à l’aise de vivre dans sa tête que dans son corps. Le corps de Jane, elle le porte d’un côté à l’autre. Vous ne trouverez pas nécessairement Jane la nuit dansant lors d’une fête, eh bien, elle peut se surprendre elle-même. Mais la vérité est qu’elle aime plus être à la maison avec un livre. Et je comprends ça. Donc, d’une manière ou d’une autre, je n’ai pas eu à faire beaucoup de préparation, bien sûr. Et Jane a une librairie et elle vit entourée de livres et c’est exactement mon idée du paradis, absolument paradis. Et j’ai adoré filmer dans la librairie car je pouvais passer mon temps à regarder les différents livres car c’est une vraie librairie.

Dans l’histoire, les séries policières ont été davantage liées à des personnages masculins. Et ici, dans Queens of Mystery, nous avons un casting avec des femmes, quelque chose qui me confirme que c’est quelque chose qui est en train de changer. Mais qu’est ce que tu penses?

Oui je suis d’accord avec toi. Laissez-moi voir si j’ai bien compris. Il y a une sorte d’idée, qui n’est pas trop exprimée dans la série, qui est que 3 tantes, chacune d’elles représente différents types de détectives que nous connaissons d’autres films et livres. Beth est donc comme Miss Marple des livres d’Agatha Christie. Elle a une grande intuition sur ce qui arrive aux gens. Et Cat est comme Philip Marlowe des années 40, fumant, réponses rapides, un détective typique du film noir. Et Jane est comme Sherlock Holmes. Elle aboutit à des conclusions à travers un processus, disons que c’est un processus plus intellectuel, plus ou moins. Et Mathilde est la combinaison parfaite de toutes ces choses.

Vous incarnez Jane ici, mais vous avez été détective dans Between the Lines. Avez-vous mis quelque chose de ce rôle dans cette série ?

C’était il y a longtemps, 30 ans maintenant, mais je pense que ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils ont le même sens de la famille, peut-être pas de la famille du sang, mais cette famille que l’on forme avec des liens professionnels, avec la plupart des tes collègues. Ils ont donc un grand sens de leur environnement et de la loyauté. Les deux ont la capacité de prendre du recul et de regarder les choses sous un autre angle. Je peux dire que ce n’est pas une caractéristique qu’il a. Très souvent, je ne peux pas regarder de cette façon, parce que je le fais très fortement.

Pourquoi pensez-vous que les gens devraient regarder Queens of Mystery ? Que trouverez-vous dans cette série ?

Je pense que vous trouverez des personnages très chaleureux, drôles et que très vite vous les reconnaîtrez en train de faire des choses auxquelles ils ne s’attendaient peut-être pas. Et, en plus, le mystère devra être résolu.

