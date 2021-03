Siobhan Reddy de Media Molecule recevra le prix BAFTA Fellowship

Aujourd’hui, BAFTA a annoncé que Siobhan Reddy, directeur de studio de Media Molecule, recevra la bourse BAFTA lors de la cérémonie des Games Awards de cette année.

Le prix de la bourse est la plus haute distinction de l’académie, décernée à des individus pour leurs réalisations et leurs contributions au médium. Reddy recevra le prix pour sa «contribution créative à l’industrie», ainsi que pour son «travail de pionnier sur le plaidoyer pour la diversité, l’inclusion et la culture de travail créative et collaborative».

Reddy a rejoint Media Molecule peu de temps après sa fondation en 2006 et a été nommé directeur de studio quelques années plus tard. Elle dit qu’elle est « incroyablement honorée et émue » de recevoir la bourse, qu’elle ajoute « fournit une motivation supplémentaire » pour elle et pour d’autres à défendre « l’inclusion, la diversité et la construction d’une culture de travail qui célèbre la créativité ».

Avec le prix de la bourse, Reddy rejoint les goûts de John Carmack, Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, Tim Schafer, Gabe Newell et bien d’autres en tant que récipiendaires. Nous devons lui adresser nos félicitations pour ce prix bien mérité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Siobhan Reddy et son passage chez Media Molecule, nous avons mené une interview avec elle le mois dernier, que vous pouvez lire via le lien.

Dans d’autres nouvelles, les rêves de création de Media Molecule ont été nominés pour plusieurs prix BAFTA. La cérémonie devrait avoir lieu le 25 mars, dans quelques jours.