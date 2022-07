Siobhan Finneran joue dans The Other One: « Ce que j’aime le plus chez ce personnage, c’est son absence d’inhibitions »

Imaginez être aux funérailles de quelqu’un avec qui vous avez partagé toute votre vie et là vous vous rendez compte qu’il ou elle a une autre famille. Eh bien, quelque chose de similaire arrive à Tess et Marilyn dans L’autrequi avec un humour typiquement britannique qui parie sur l’absurde, vient de créer sa saison 2 dans Acorn TV. Après ce moment gênant et l’adoucissement des choses, les deux femmes sont maintenant beaucoup plus proches. Bien sûr, il faut mentionner que les deux ont des personnalités très différentes, mais c’est précisément l’un des aspects clés et les plus drôles de la série créée par houx walsh.

Dans spoilersNous parlons exclusivement avec Siobhan Finneranqui joue Marilyn, sur les défis de donner vie à ce personnage adorable et plein d’esprit.

Pour les fans du genre mystère et, en particulier, de Harlan Corben Le visage de Siobhan Finneran il vous sera familier. Bien sûr, c’est que très récemment elle s’est mise dans la peau de la détective Johanna Griffin dans la mini-série L’étrangerdans un rôle qui n’a rien à voir avec Marilyn de L’autre. Dans la production originale de Télé de glandl’interprète imprime à son personnage un humour pointu et ingénieux et grâce à celui qui élude avec hauteur le moment qu’elle traverse.

D’une manière ou d’une autre, Marilyn échappe à la situation qu’elle traverse avec sa façon d’agir astucieuse et directe, mais dans cette deuxième saison, ce mécanisme commencera à faiblir et avec Tess, elle essaiera d’y faire face. Lisez ci-dessous tout ce que Siobhan nous a dit sur ce lien et plus de détails sur la série.

Quels éléments de Marilyn la rendent spéciale dans votre carrière d’actrice ?

Eh bien, dans la première saison, elle était un peu différente de ce qu’elle est maintenant. Elle découvre une certaine liberté qu’elle ignorait avoir. Ce que j’ai adoré, dès la première lecture, c’est vraiment son absence d’inhibitions. Elle n’est inhibée par rien. Pas même pour cette vie secrète que Colin menait. Il semble qu’elle en ait honte, mais au fur et à mesure que la première saison et maintenant la deuxième saison passent, c’est comme si elle commençait à se lasser de ce style de vie. Et ce qui est intéressant dans la saison deux, même s’ils sont toujours aux prises avec le chagrin, c’est qu’elle s’épanouit à nouveau.

En ce sens, je veux vous interroger sur l’évolution de vos personnages. Parce que récemment je t’ai vu dans L’Étranger et maintenant dans L’Autre avec deux personnages différents et opposés… Comment démarres-tu ce processus avant de tourner une série ou un film ?

Je commence toujours par le script une fois que j’ai obtenu toutes ces informations. Maintenant, je suis bon dans ce domaine parce que je le fais depuis des années, mais j’essaie de lire et de voir si ce personnage est à l’intérieur de moi afin de trouver un moyen de le jouer. Donc, avec quelqu’un comme Marilyn, j’ai mis beaucoup d’informations dans le script, puis tout ce que j’avais à faire était d’embellir cela et de faire avancer mon truc. Habituellement, lorsque des écrivains comme Holly et Pipa sont ouverts à toutes les idées que vous pouvez apporter… Je veux dire, quand ils ne sont pas limités à ce que le scénario devrait être, c’est beaucoup mieux… c’est ce que j’aime dans le fait d’agir, si vous le reliez à quelque chose de la réalité et vous pouvez le faire grandir… c’est ce qui s’est passé avec Marilyn, la vérité est que je me suis basé sur la réalité… en jouant une femme qui a mené cette vie et la vérité est que je me suis beaucoup amusée après…

Nous sommes dans la deuxième saison de The Other One et il semble que Marylin ne puisse pas gérer la trahison de Colin. Est-il possible qu’elle puisse guérir lentement au moins ?

Oui, je pense qu’à la fin de la première saison, elle était tout le temps au courant de l’existence de Tess… donc, le deuil de Marilyn était comme penser « pauvre Tess » pour avoir perdu Colin, laissant de côté ce qui est arrivé à sa propre vie . Je pense que maintenant dans cette saison pour Marilyn, c’est de réaliser qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la vie de Colin… c’est un choc, c’est une énorme trahison… mais elle est très gentille avec un grand cœur. De plus, au fur et à mesure que cette saison avance, elle sympathise avec Angela et, en ce sens, il y a une sorte de connexion avec tout le monde. Je pense que les personnages de Marilyn et Cat ont un grand cœur et une énorme capacité à pardonner, à embrasser et à s’ouvrir à l’amour pour aussi prendre soin des gens. Sans aucun doute, je pense que c’est un travail facile pour Marilyn de pardonner et d’avancer par rapport au personnage de Tess.

Et la relation avec Tess est maintenant un peu différente et ils semblent essayer de se soutenir. Comment était-ce de travailler avec Rebecca sur cette relation qui a commencé par une situation très inconfortable ?

Comme vous le savez, Rebecca est incroyable. Donc la vérité est que c’était génial d’avoir plus de scènes avec elle. Ils ont tous les deux cette connexion à cause de Colin, ils peuvent donc se soutenir mutuellement. Peut-être que quelqu’un se demanderait comment est-il possible pour ces femmes de se connecter les unes aux autres ? Mais ils se connectent à cause de ce que cet homme leur a fait, mais la réalité est qu’il n’est plus là pour répondre à des questions ou assumer la responsabilité de ne pas être « le meilleur homme du monde ». Donc, le fait qu’ils puissent se connecter est fantastique. La réalité est qu’ils n’ont pas le choix. Ses filles sont devenues amies. Ils pourraient être inquiets pour toujours, mais heureusement, ils ne le sont pas.

The Other One a un casting presque exclusivement féminin, une créatrice et réalisatrice, Holly Walsh. Que pensez-vous de travailler sur une comédie avec une perspective aussi féminine ? Surtout dans un genre généralement plus masculin.

Je me sens très chanceux dans cette position, cette situation. C’est une distribution et une équipe très féminines. Il ne s’est pas passé grand-chose dans ma carrière, mais ces dernières années, il s’est passé beaucoup plus de choses et il n’est jamais trop tard. Cela doit arriver. Ça fait vraiment du bien, il y a comme une sorte de télépathie avec les femmes, donc je suppose que ça se traduit par ce que nous faisons qui marche. Je ne veux pas dire que vous n’avez pas cela avec un réalisateur masculin ou une équipe plus masculine, mais c’est beaucoup plus confortable. Je pense que tu es dans le bon mot.

Si vous deviez décrire cette nouvelle saison, comment le feriez-vous ?

Je pense qu’il y a plus d’éléments qui sont vus dans cette deuxième saison et que nous sommes prêts à voir les personnages essayer de sortir de ce duel et de continuer comme ils le peuvent tous ensemble. Ensuite, nous voyons Marilyn devenir la femme qu’elle était il y a 20 ans et aussi Tess essayant de continuer sa vie pour ne pas rester coincée là-bas. C’est un autre voyage fantastique avec ces quatre femmes qui traversent vraiment ce deuil ensemble.

Aimeriez-vous une nouvelle saison de The Other One ?

Ouais, je pense que Holly est dessus. Je pense que je pourrais continuer, car les quatre personnages centraux ont beaucoup plus à donner et à découvrir. Alors ce serait génial.

La deuxième saison de L’autre qui compte cinq épisodes peut maintenant être vu sur Acorn TV.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂