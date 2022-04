Sinqua Walls rejoint Jack Harlow dans White Men Can’t Jump Remake

Le nouveau Les hommes blancs ne savent pas sauter remake a verrouillé ses étoiles principales. Suite à l’annonce précédente du casting selon laquelle le rappeur Jack Harlow jouerait dans un remake de la comédie sportive de 1992, Deadline a rapporté que Sinqua Walls (Pouvoir, Âme américaine) vient de signer pour jouer une nouvelle version du personnage interprété à l’origine par Wesley Snipes. Il jouera aux côtés de Harlow, qui reprend le rôle de Woody Harrelson.

Le film comportera probablement une intrigue similaire à l’original Les hommes blancs ne savent pas sauter, qui parlait de deux amis, un blanc et un noir, qui bousculent les basketteurs sur les courts de rue en profitant de l’hypothèse que « les hommes blancs ne savent pas sauter ». Basé sur le film original de Ron Shelton, le redémarrage est réalisé par Calmatic, le réalisateur qui est également derrière un prochain Fête à la maison refaire. Kenya Barris a écrit le scénario du nouveau Les hommes blancs ne savent pas sauter avec Doug Hall et produira sous sa bannière Khalabo Ink Society. Les producteurs exécutifs sont Blake Griffin, Ryan Kalil et Noah Weinstein via Mortal Media, ainsi que Doug Hall et E. Brian Dobbins.

Sinqua Walls est apparu dans des films comme Nuit de requin, Crois moiet l’altérité. L’acteur a également eu des rôles importants dans les émissions de télévision Les lumières du vendredi soir, La vie secrète d’un adolescent américain, Il était une fois, Teen Wolf, Pouvoiret Âme américaine. Plus récemment, Walls a été casté dans le film Netflix Recours à l’amour et peut également être vu dans le prochain film d’horreur Nounou après sa première primée à Sundance 2022.

Les hommes blancs ne peuvent pas sauter aussi stars du rappeur Jack Harlow





Jack Harlow fait ses débuts d’acteur avec le nouveau Les hommes blancs ne savent pas sauter. Il reprend le rôle de Woody Harrelson, et il ne semble pas qu’il y aura un camée spécial de Harrelson lui-même pour passer le flambeau. Harrelson a récemment été interrogé sur le redémarrage, et il a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à s’impliquer. Mais l’acteur est également heureux que cela se produise et a offert son soutien à la nouvelle équipe.

« Non, je pense que c’est vraiment cool qu’ils fassent ça mais je veux dire … Ouais, je ne vois pas reprendre ce rôle ou même un caméo », a expliqué Harrelson. « Non, je veux dire, je suis content qu’ils le fassent et j’espère que c’est génial ! Merde, j’espère que c’est mieux que l’original ! Mais… je ne vois pas aller là-bas, descendre à Venise et pomper mes baskets. »

Les hommes blancs ne savent pas sauter, qui mettait également en vedette Rosie Perez et comportait une apparition spéciale d’Alex Trebek, était un film à succès lors de sa sortie en 1992. Il a rapporté plus de 90 millions de dollars par rapport à son budget de 31 millions de dollars, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de cette année. Son accueil critique a également été plutôt fort et, rétrospectivement, le film est également hautement considéré comme l’un des films sportifs les plus mémorables de la décennie.

Le Les hommes blancs ne savent pas sauter reboot n’a pas encore de date de sortie officielle.





