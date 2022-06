Sinister Twin: l’horreur finlandaise arrive en salles avec Teresa Palmer à son apogée

pas de spoilers

Sinister Twin est l’une des premières de la semaine avec une nouvelle histoire d’horreur et ici nous vous dirons ce que nous en pensions. Commentaire SANS SPOILERS !

© B.F. DistributionSinister Twin: L’horreur finlandaise arrive en salles avec Teresa Palmer à son apogée.

Les films d’horreur reviennent en salles ce jeudi 9 juin avec Jumeau sinistre, un film finlandais réalisé par Taneli Mustonen, d’après un scénario d’Aleksi Hyvärinen et Taneli Mustonen. Ensuite, nous vous dirons notre avis sur le long métrage de 92 minutes, avec ses points positifs et négatifs sur cette histoire qui atteint le genre. Notre avis sans spoiler !

L’intrigue tourne autour Rachel et son mari anthony, qui déménagent à l’autre bout du monde après un tragique accident qui a coûté la vie à l’un de leurs jumeaux et espèrent construire une nouvelle vie avec leur fils survivant. Ce qui commence comme une période de guérison dans la paisible campagne scandinave se transforme en cauchemar alors que Rachel commence à découvrir une sombre vérité sur son fils et affronte les forces malveillantes qui tentent de le prendre en charge.

Actuellement, un aspect important à prendre en compte dans l’horreur pour générer des sensations positives auprès du public est d’avoir une histoire originale ou qui contient une tournure intéressante de son histoire pour devenir une nouvelle attraction. À cette occasion, Le jumeaucomme son titre d’origine, manque de ces caractéristiques et perd de la force dans son argumentation au fil des minutes, et c’est dans le scénario que l’on trouve les principaux défauts.

Dans le film, le public fidèle du genre trouvera des éléments classiques qui ont été utilisés d’innombrables fois, donc au final, cela ressemble à une sorte de recyclage effectué dans le mauvais sens. De par son histoire et son côté folk horrifique, il ne serait pas du tout étrange que le public ait l’impression de voir un spin-off d’autres films qui ont le même traitement et une prémisse similaire, voire directement la même.

Malheureusement, les lieux communs sont constamment visités pendant une grande partie du film et ne laissent pas non plus de place à la surprise, puisque son rebondissement le plus important qui mène à la fin peut être découvert dans les premières minutes, étant tout à fait prévisible. De plus, la fermeture est également confuse par une surcharge d’explications qui n’a aucun sens, de sorte que la torsion de l’intrigue n’a aucun impact.

Au fur et à mesure que l’on avance dans le titre, Thérèse Palmier C’est la force la plus importante du film avec une grande performance et un personnage qui a un bon développement, mais dans ce scénario, il ne peut pas être exploité au maximum et il est à mi-chemin. En conclusion, Jumeau sinistre Il présente une intrigue sans originalité qui erre dans sa fin et dénature ses personnages.

