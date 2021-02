Singes, robots et hommes: la vie et la mort du premier chimpanzé de l’espace

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Alice Gorman, Professeur agrégé en archéologie et études spatiales, Université Flinders

Le 31 janvier 1961, un chimpanzé intrépide appelé Ham a été lancé sur une fusée de Cap Canaveral aux États-Unis et est revenu vivant sur Terre. Dans ce processus, il est devenu le premier hominin dans l’espace.

Dans les années 1950, on ne savait pas si les humains pouvaient survivre en dehors de la Terre – à la fois physiquement et mentalement. L’écrivain de science-fiction et expert en guerre Cordwainer Smith a écrit sur la douleur psychologique d’être dans l’espace.

Les plantes, les insectes et les animaux étaient transportés à haute altitude dans des ballons et des fusées depuis le 18e siècle. L’Union soviétique a envoyé le chien Laika en orbite sur Spoutnik 2 en 1957. Elle est morte, mais d’une surchauffe plutôt que des effets du voyage spatial lui-même.

Alors que l’URSS se concentrait sur les chiens, les États-Unis se sont tournés vers les chimpanzés car ils ressemblaient le plus à des humains. Les enjeux sont devenus plus importants lorsque le président américain John F. Kennedy a promis d’atterrir des humains sur la Lune d’ici la fin des années 1960.

Biographie d’un astronaute non humain

Ham est né en 1957 dans une forêt tropicale de la nation centrafricaine du Cameroun, alors territoire français. Il a été capturé et emmené dans une école d’astronautes pour chimpanzés à Holloman Air Force Base au Nouveau-Mexique.

Les astrochimps ont été entraînés à tirer des leviers, avec une pastille de banane en récompense et un choc électrique aux pieds en cas d’échec. Le chimpanzé choisi testerait les systèmes de survie et démontrerait que l’équipement pouvait être utilisé pendant le vol spatial. Ham a fait preuve d’une grande aptitude et a été sélectionné la veille du vol.

Le 31 janvier 1961, Ham a été lancé dans l’espace, attaché dans une capsule à l’intérieur du nez d’une fusée Mercury-Redstone. La fusée a voyagé à 9 000 km / h et a atteint une altitude de 251 km. L’ensemble du vol a pris 16 minutes du lancement au retour.

Ham avec l’un de ses maîtres le jour du vol spatial. (Crédit d’image: NASA)

Tout au long du trajet, Ham fut obligé de tirer un levier. Il a reçu deux chocs pour ne pas le faire correctement, sur 50 tractions. Il a réalisé cela avec un thermomètre rectal de 16 cm en place pour surveiller sa température.

Il a connu 6,6 minutes de chute libre et 14,7_g_ d’accélération en descente – beaucoup plus que prévu. Les données biomédicales ont montré que Ham subissait un stress lors de l’accélération et de la décélération.

Jane Goodall, une experte du comportement des primates, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu une telle terreur dans l’expression d’un chimpanzé. Cependant, Ham était calme en apesanteur.

Ham a survécu au vol lui-même, mais s’est presque noyé lorsque la capsule a commencé à se remplir d’eau après son éclaboussure dans l’océan. Heureusement, l’équipe de récupération par hélicoptère l’a rejoint à temps. Le régal de Ham en sortant du vaisseau spatial était une pomme, qu’il dévorait avec empressement.

Ham serre la main d’un membre de l’équipe de récupération après sa sortie de la capsule. (Crédit d’image: NASA)

Après son vol, Ham a vécu pendant 20 ans seul, dans un zoo de Washington DC. Les gens lui ont écrit des lettres, et certaines ont été répondues par le personnel du zoo signé avec l’empreinte digitale de Ham. En 1980, il a été envoyé dans un autre zoo pour vivre avec un groupe de chimpanzés. Il est décédé en 1983 à l’âge de 26 ans.

Une proposition de bourrer et d’exposer son corps a été abandonnée après un tollé. Mais il a subi un post-mortem. La chair de Ham a été dépouillée de son squelette, incinérée et enterrée au Space Hall of Fame à Almogordo, au Nouveau-Mexique. Le Musée national de la santé et de la médecine de Washington DC conserve ses os.

Cyborg et simien, homme et machine

Ham se trouve à une intersection intéressante de race, de sexe et d’espèce. «Ham» était un acronyme pour Holloman Aero Medical, mais comme l’a souligné la philosophe américaine Donna Haraway, «le nom de Ham rappelle inévitablement le plus jeune et unique fils noir de Noah».

Pendant que les chimpanzés étaient en formation à la Holloman Airforce Base, les femmes étaient activement exclues des vols spatiaux. Le pilote Jerrie Cobb a dit qu’elle prendrait la place de l’un des chimpanzés si cela signifiait avoir un tir dans l’espace.

Les astronautes du programme Mercury des années 1960 ont estimé que leur masculinité était menacée en effectuant les mêmes tâches que les chimpanzés. Dans une scène du film de 1983 The Right Stuff, basée sur le livre de Tom Wolfe pour lequel il a fait de longues interviews avec les astronautes, on dit:

Dans l’épisode I Dream of Jeannie «Fly me to the Moon» (1967), les astronautes Tony Nelson et Roger Healey entraînent Sam le chimpanzé pour un vol spatial.

Ils envient que Sam puisse aller sur la Lune avant eux. «Il ne peut prendre aucune décision, nous pourrions aussi bien avoir un robot là-bas», dit le major Nelson.

Cela fait référence à une bataille en cours entre les astronautes soviétiques et américains sur le degré d’autonomie dont ils disposeraient en tant que pilotes. Des deux côtés du rideau de fer, le fait d’être contrôlé par des machines diminuait la masculinité.

Les chimpanzés dans l’espace menaçaient également l’ordre évolutif accepté. Dans certaines versions de la célèbre illustration «Marche du progrès» de l’évolution humaine, la première figure est un singe qui marche aux articulations et la dernière est un astronaute. Ham sautait à l’avant de la file d’attente évolutive dans une compétition interspécifique de style Planet of the Apes.

Le vol spatial de Ham a fait de lui plus qu’un animal, mais toujours moins qu’humain.

À peine 10 semaines après l’exploit de Ham, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier humain dans l’espace lorsqu’il a orbité autour de la Terre le 12 avril. Le 26 novembre, le chimpanzé Enos a terminé une orbite.

Nous n’envoyons plus d’animaux en orbite comme mandataires de l’expérience humaine. Mais il y a encore un chimpanzé dans l’espace. Les appels d’un chimpanzé sauvage ont été enregistrés sur les Voyager Golden Records, se dirigeant maintenant au-delà du système solaire.

