Sing 2 : Histoire grandissante et plus de mises à jour !!

URAQT Veilleuse Enfant Lampe Etoile Projecteur, 360°Rotation Musicale Veilleuse + Minuterie + Télécommande + 6 Couleurs, LED Veilleuse Ciel Etoilé Bébé pour Anniversaire, Noël [Classe énergétique A++]

6 thèmes optionnels 8 musique: il y a 6 thèmes différents, la confession des amoureux, l'océan, l'anniversaire, le ciel étoilé, Noël, la constellation, 8 types de musique d'aide au sommeil intégrée, également avec 6 effets de lumière, que vous pouvez choisir selon vos préférences et l'environnement, et ajustez la luminosité et le volume en conséquence. Télécommande et minuterie désactivées: vous pouvez régler 15/30 min pour s'éteindre automatiquement, il n'est jamais nécessaire d'éteindre la lumière à minuit. Si vous voulez que la lumière reste allumée toute la nuit, il vous suffit de connecter le câble USB à l'alimentation. De plus, le projecteur de veilleuse musicale est moins bruyant, il offre un environnement de sommeil idéal pour vous et les enfants. Rechargeable par USB: batterie rechargeable intégrée avec câble USB. Le temps de charge est d'environ 2 heures. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé pendant plusieurs heures. De plus, une sangle de suspension est ajoutée à cette version, le produit peut être accroché où vous voulez. Rotation à 360 degrés et lecteur de musique: le projecteur lumineux peut pivoter automatiquement et vous pouvez contrôler la télécommande pour lire de la musique.Si vous combinez les deux modes, vous pouvez vous retrouver dans une atmosphère romantique très confortable. Cette lampe de projection peut fonctionner comme une veilleuse pour les enfants, il suffit de tourner le couvercle de la lampe et de décoller le film de la lampe noire. Meilleur cadeau pour les enfants - Le projecteur de veilleuse pour enfants est un excellent projecteur avec des ampoules LED lumineuses projetant un ciel étoilé coloré sur le mur et le plafond de votre chambre. Son aspect est un petit bois très mignon, les enfants l'adoreront et c'est une bonne décoration pour les fêtes ou la veilleuse silencieuse.