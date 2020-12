Sing 2 apporte Bono, Halsey et Pharrell alors que la première affiche est dévoilée

Illumination a dévoilé les nouveaux ajouts au casting qui prêteront leur voix à la prochaine suite animée, Chanter 2. Bobby Cannavale, Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright, Eric Andre, Chelsea Peretti et Bono font partie de la liste des animaux anthropomorphes avec un talent pour la scène. Ils rejoignent les membres de la distribution de retour Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll et Tori Kelly, ainsi que le réalisateur Garth Jennings qui dirigera à nouveau le projet.

Nouvel acteur Bono (de renommée U2 juste au cas où vous auriez vécu dans une grotte hors de la planète) a discuté du film, félicitant le réalisateur pour cela et ses œuvres précédentes. « Garth est un conteur vraiment formidable, quel que soit son âge, » a déclaré le chanteur à Rolling Stone. « Une personne courageuse qui choisit de travailler avec des enfants et des animaux! J’ai vu pour la première fois Son of Rambow avant sa sortie à Sundance et j’ai immédiatement été fan de lui. [And] le premier Sing était un vrai régal. J’ai vécu des expériences inoubliables en regardant de telles animations. «

Chanter 2 est le nouveau chapitre de la franchise animée Smash d’Illumination et revient avec de grands rêves et des chansons à succès spectaculaires comme can-do koala Buster Moon et son casting de stars d’animaux se préparent à lancer leur extravagance de scène la plus éblouissante à ce jour … dans le divertissement scintillant capitale du monde. Il n’y a qu’un seul problème: ils doivent d’abord persuader la rock star la plus recluse du monde – jouée par l’icône légendaire de la musique Bono, faisant ses débuts dans un film d’animation – de les rejoindre dans une quête qui sera également présentée. Halsey et Pharrell Williams.

Buster (lauréat d’un Oscar® Matthew McConaughey) et sa distribution ont transformé le New Moon Theatre en un succès local, mais Buster a les yeux rivés sur un prix plus important: faire ses débuts au Crystal Tower Theatre dans le glamour Redshore City.

Mais sans relations, Buster et sa distribution, y compris la mère cochon harcelée Rosita (lauréate d’un Oscar® Reese Witherspoon), le porc-épic à bascule Ash (Scarlett Johansson), le gorille sérieux Johnny (Taron Egerton), l’éléphant timide Meena (Tori Kelly) et bien sûr , l’extraordinaire provocateur porcin Gunter (Nick Kroll) – doit se faufiler dans les bureaux de renommée mondiale de Crystal Entertainment, dirigés par un loup impitoyable nommé Jimmy Crystal (lauréat d’un Emmy Bobby Cannavale).

Dans une tentative désespérée d’attirer l’attention de M. Crystal, Gunter lance spontanément une idée scandaleuse avec laquelle Buster s’exécute rapidement, promettant que leur nouveau spectacle mettra en vedette la légende du lion rock Clay Calloway (Bono). Le problème est que Buster n’a jamais rencontré Clay, un artiste qui s’est enfermé à l’écart du monde il y a plus de dix ans après la perte de sa femme et qui n’a pas été revu depuis.

Alors que Gunter aide Buster à imaginer un chef-d’œuvre théâtral hors du commun et la pression (et les menaces sinistres) de la monture de M. Crystal, Buster se lance dans une quête pour trouver Clay et le persuader de revenir sur scène. Ce qui commence comme le rêve de succès de Buster devient un rappel émotionnel du pouvoir de la musique de guérir même les cœurs les plus brisés.

Chanter 2 est produit par Chris Meledandri, fondateur et PDG visionnaire d’Illumination et par Janet Healy. Tout comme son prédécesseur, le film combine des dizaines de chansons à succès rock et pop classiques, des performances électrisantes, un talent artistique à couper le souffle et l’humour et le cœur emblématiques d’Illumination dans l’événement cinématographique de bien-être définitif de l’année prochaine. Chanter 2 devrait sortir le 22 décembre 2021 chez Universal Pictures. Cela nous vient de Rolling Stone.

