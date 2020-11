Sinful lance sa page sur Steam

L’action-RPG arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Suite à l’annonce de l’arrivée de Coupable sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au cours du premier trimestre 2021Le pixel art de style action-RPG et l’atmosphère noire de Cereal Games ont créé sa propre page sur la plate-forme Steam où vous pouvez rencontrer de nouveaux détails sur l’apparence, la mécanique et le gameplay du titre original créé par Cereal Games.

Coupable Il arrivera au cours du premier trimestre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce officielle:

La source: Communiqué de presse BadLand Publishing