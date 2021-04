Sinfeld Remastered est un projet de Bizarre Dreams transformé en un vrai jeu pour PS5

Voici une bande-annonce qui vous réveillera un mercredi après-midi calme. La vidéo ci-dessus est la bande-annonce de Sinfeld Remastered, un titre PlayStation 5 basé sur un jeu réalisé dans Dreams. Il y a pas mal de choses à déballer ici.

Ainsi, l’année dernière, l’équipe de développement RareBird Games a publié Sinfeld Chronicles dans la création PS4 de Media Molecule. C’est une parodie bizarre de Seinfeld dans lequel vous contrôlez Donathan, laissé seul à la maison par son oncle Jerry et faisant face à des scénarios cauchemardesques dans une aventure trippante et ridicule. Eh bien, l’équipe a travaillé pour transformer cette expérience Dreams en un jeu complet, et ce, avec Sinfeld Remastered.

Le jeu PS5 est en cours de construction dans Unreal Engine 4, et il semble vraiment horrible dans la bande-annonce ci-dessus. Nous ne savons même pas par où commencer. Après une campagne Kickstarter réussie, ce projet arrivera sur PS5, et nous craignons que l’un de nous doive le revoir. Il n’y a pas encore de date de sortie, donc nous sommes en sécurité pour le moment.

Que pensez-vous de cela? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous pendant que nous récupérons.