Sinéad O’Connor annonce sa retraite de la musique et de la scène

Malgré les controverses dans les années 1990 qui l’ont éloignée des médias grand public, l’auteure-compositrice-interprète irlandaise Sinéad O’Connor a eu une carrière remarquable sur la scène musicale indépendante. A 54 ans, l’artiste a annoncé dans une série de posts sur Twitter sa retraite de la musique et de la scène.

O’Connor a commencé ce fil vendredi soir dernier (4 juin) en écrivant «Ceci est pour annoncer ma retraite des tournées et de mon travail dans le secteur du disque. J’ai vieilli et je suis fatigué ». Après cette nouvelle, la chanteuse a indiqué que « No Veteran Dies Alone », son nouvel album, sera le dernier de sa carrière, précisant qu’elle ne fera plus de tournée ni de promotion.

C’est pour annoncer ma retraite des tournées et de mon travail dans l’industrie du disque. J’ai vieilli et je suis fatigué. Il est donc temps pour moi de raccrocher mes glands de tétons, ayant vraiment tout donné. NVDA en 2022 sera ma dernière version. Et il n’y aura plus de tournée ou de promo. – Sinead O’Connor (Shuhada Sadaqat) (@ MagdaDavitt77)

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. C’est une nouvelle étonnamment belle. Un guerrier sait quand battre en retraite. Cela fait quarante ans de voyage. Il est temps de se lever et de réaliser d’autres rêves.

Ce samedi matin (5 juin), O’Connor a ajouté à ce fil des excuses à tout promoteur ou représentant qui pourrait être gêné par l’annonce de sa retraite. « Je suppose que le livre (ses mémoires récemment publiés) m’a fait réaliser que je suis mon propre patron. Je ne voulais pas attendre la permission des hommes pour l’annoncer. »

Plus tôt cette semaine, Sinéad O’Connor a partagé des détails sur son nouvel album, qui sera le onzième de sa carrière et a actuellement une date de sortie prévue pour 2022, qui devrait toujours avoir lieu, uniquement sans sa tournée promotionnelle respective.

O’Connor avait anticipé l’arrivée de ce matériel en décembre 2020, étant le premier album à sortir depuis 2014, année au cours de laquelle il a publié le matériel intitulé « I’m Not Bossy, I’m The Boss » au public.