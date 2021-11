Sin Camino a Casa révèle des détails juteux

La nouvelle affiche de Spider-Man: No Road Home confirme les principaux méchants auxquels le wall-crawler sera confronté dans le film.

Le troisième volet de Spider-Man est de loin l’un des films les plus attendus par les fans de Marvel. Les rumeurs et les théories inondent Internet, et la dernière bande-annonce nous a tous laissé un désir fou que décembre arrive. Maintenant aussi le récemment sorti Affiche de Spider-Man : No Way Home, révèle ce qui était un secret de polichinelle.

Avec la série Loki, le multivers est devenu une partie intrinsèque du MCU. Cela ouvre tout un éventail de possibilités pour les films qui suivent. C’est pourquoi le prochain volet de notre sympathique voisin, joué par Tom Holland, a été plein de rumeurs concernant les protagonistes et les méchants. On ne sait pas encore si Andrew Garfield ou Tobey Maguire feront une apparition, mais il est certain que leurs principaux ennemis le feront.

Et c’est que l’image qui se trouve sur ces lignes nous laisse place au doute. On pouvait déjà voir Alfred Molina dans la bande-annonce, donc sa participation était claire. Jamie Foxx avait également été confirmé, mais l’image de l’éclair sur l’affiche finit par nous convaincre.

En revanche, la tempête de poussière après Spider-Man nous apprend que The Sandman fera également son apparition dans le film. Mais le meilleur de tous est l’image du Bouffon Vert sur l’épaule gauche du robot. Il est vrai qu’un rire familier pouvait être entendu dans l’avant-première, mais cela confirme que Norman Osborn sera bien du jeu.

En principe, nous ne savons pas grand-chose d’autre, mais tout indique que Rhys Ifans reviendra également sous le nom de The Lizard, il est donc très probable que Mystery le fasse également afin d’avoir The Sinister Six. De toute façon, il faudra attendre le 17 décembre pour le confirmer.

