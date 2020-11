Simyo et Lowi améliorent leurs tarifs et offrent des gigas à leurs clients

Simyo et Lowi anticipent Noël: amélioration de leurs tarifs et jusqu’à 50 Go de données gratuites.

Si vous êtes client de Simyo ou Lowi, aujourd’hui vous avez de la chance.

Les deux opérateurs ont annoncé des améliorations majeures dans leur tarifs mobiles, allant d’une réduction de prix à offrir 10 Go pour seulement 6 euros par mois, jusqu’à donner rien de moins que 50 Go à tout client, quel que soit son tarif.

Simyo baisse les prix de ses tarifs

Simyo elle-même a annoncé sur son site officiel les améliorations qui seront appliquées à ses tarifs à partir de ce mois.

Désormais, ces personnes qui avaient embauché Bon de 5 Go, ils auront automatiquement 8 Go pour le même prix. Mieux encore est l’augmentation de Bonus de 7 Go, soit 14 Go.

Autre deux bons, 10 et 20 Go au prix de 6 et 10 euros respectivement.

À ces améliorations, il faut ajouter la décision de Simyo de donner 20 Go pendant 15 jours.

Mais ce n’est pas tout: l’opérateur a également amélioré son taux de fibres mélangées, créant un total de 13 nouvelles combinaisons qui, par exemple, vous permettent d’avoir 100 Mo de fibre, appels illimités et 8 Go de data sur le mobile pour 28,49 euros par mois.

Lowi donne 50 Go à tous ses clients

Ni le déjà traditionnel promo de vacances de lowi, cette année de plus donnez à vos clients pas moins de 50 Go de données pour naviguer.

Ladite promotion est disponible pour tous les clients de l’opérateur, quel que soit le taux qu’ils ont contracté; du moins cher au plus cher.

La promotion est disponible jusqu’au 31 janvier 2021, et est disponible tant pour les clients existants que pour les nouveaux clients.

Pour activer tous les 50 Go, tu dois juste télécharger et accéder à l’application mobile Lowi et activer la promotion disponible. Automatiquement, ils seront ajoutés 50 Go au plan de données contracté qui peut être utilisé immédiatement.

