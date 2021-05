Simulation de la NASA: « Si nous découvrons un astéroïde dirigé vers la Terre, il le détruira »

Soi un gros astéroïde devrait finir sur une trajectoire de collision avec la Terre, nous ne pourrions pas faire grand-chose – même avec ces informations plusieurs mois à l’avance. Telle est la conclusion qui ressort du dernier exercice hypothétique réalisé par Chercheurs de la NASA d’explorer d’éventuels scénarios apocalyptiques qui, cependant, ne sont pas encore à l’horizon pour le moment. L’exercice s’est déroulé lors d’une conférence des Nations Unies et n’a donné que peu de résultats encourageants: si un scénario similaire à celui envisagé devait se concrétiser – c’est la conclusion de l’étude – avec le niveau d’organisation que nous avons actuellement nous ne pourrions pas lancer de contre-mesures efficaces.

Quels sont les tests pour

La simulation ce n’est pas un simple exercice théorique: actuellement – il faut le rappeler – nous ne sommes pas au courant d’astéroïdes sur une trajectoire de collision avec notre planète à court, moyen ou long terme. D’un autre côté, cependant, il reste vrai que des objets de diverses sortes qui transitent ou s’apprêtent à transiter à proximité de notre planète (les objets dits proches de la Terre) sont identifiés. des dizaines chaque semaine qui passe, et les chercheurs surveillent actuellement environ 25 000 personnes. Il n’est donc pas étonnant que les scientifiques souhaitent au moins savoir si l’humanité serait à la hauteur d’une tâche qui n’a jusqu’ici été abordée que dans la science-fiction; le problème est que, en passant de la fiction au monde réel, les chances de survie de notre espèce diminuent considérablement.

L’évacuation

Pour les chercheurs, des exercices hypothétiques comme celui-ci identifient qui dans le monde peuvent être les principaux acteurs coordonner toute action de défense et aider la communauté internationale à comprendre quels sont les moyens les plus efficaces de travailler vers un objectif commun. Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, la seule réponse que nous pourrions actuellement organiser à la nouvelle d’un impact imminent est un évacuation: dégagez la zone de collision du plus grand nombre de personnes possible.

Les espoirs à moyen terme résident dans un programme appelé DART, ou Test de redirection d’astéroïdes double: il s’agit essentiellement d’une tentative de détourner le cours d’un objet en collision en utilisant la force d’un impact préventif lancé depuis notre planète. Le premier test sera effectué sur un astéroïde inoffensif et déjà identifié par les techniciens: c’est Dimorphos, qui à l’automne de l’année prochaine sera visé par un missile du programme DART pour vérifier l’impact d’une opération similaire sur un astre.

