Simulateur de chirurgien 2

Hasbro Star Wars IX - Casque simulateur de combat de Luke Skywalker

Les lumières DEL synchronisées et les 3 haut-parleurs créent une expérience immersive de simulation de combat incluant des sons de tirs ennemis et des messages de R2-D2.#br##br#Les fans pourront imaginer des combats et des missions mémorables de la saga Star Wars avec ces articles de jeu de rôle haut de gamme