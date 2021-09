Simu Liu veut que Shang-Chi attire les Vengeurs dans une soirée karaoké

Si c’est à Simu Liu, il y aura une séquence de karaoké dans Les Vengeurs 5. Ce mois-ci, Liu a fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en prenant la tête de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Marvel Studios a également surnommé le super-héros titulaire comme le « nouveau Vengeur », laissant entendre qu’il fait désormais partie de la célèbre équipe de super-héros. Il va de soi qu’il sera inclus dans le prochain Vengeurs film, même si nous sommes à plusieurs années de sa sortie inévitable.

Dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, il est établi que le personnage aime le karaoké, notamment avec son amie Katy (Awkwafina). Liu ne voit pas non plus cette passion s’éteindre après l’entrée de Shang-Chi dans les Avengers. Dans une récente séance de questions-réponses sur Tumblr avec les fans de Marvel, on a demandé à Liu si Shang-Chi rejoindrait l’équipe si on le lui demandait. Non seulement Liu pense qu’il le ferait, mais l’acteur imagine également que tout le groupe chante au karaoké ensemble. Comme Liu l’explique :

« Ooo, je pense qu’il penserait que les Avengers étaient la chose la plus cool de tous les temps. Vous parlez d’un enfant qui a passé la plus grande partie de sa vie d’adulte à garer des voitures chez un voiturier. Je pense que faire partie de ce monde à sauver l’organisation des super-héros de la lutte contre le crime pourrait être un peu plus intéressante, donc je pense vraiment qu’il serait en panne si les gens le demandaient. Je pense que les autres gars et filles l’adoreraient. Je pense qu’il s’entendrait et serait très charmant et il les encorderait tous dans une salle de karaoké et ils chanteraient tous « Old Town Road » ensemble. Je voudrais voir cette séquence. «

Peut-être qu’on ne peut pas reprocher à Liu de vouloir voir plus de karaoké dans le MCU. Dans le Q&A de Tumblr, il a également expliqué comment tourner ces scènes pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec Awkwafina, c’était génial. Si ces séquences ont été l’un des moments les plus agréables du tournage de Liu, nous ne pouvons qu’imaginer ce que ce serait de faire monter les enchères avec les autres Avengers. Comme Liu le dit :

« À quel point c’était amusant de tourner des scènes de karaoké avec Awkwafina. Awkwafina et moi étions allés au karaoké dans la vraie vie. Je veux dire que tourner cette scène était tellement drôle parce que nous étions dans une scène sonore à Sydney, en Australie et nous avons simplement construit notre propre salle de karaoké qui était entièrement fonctionnelle. Il y avait une boule disco et tout et il tournait et il y avait un petit iPad avec lequel vous pouviez faire la queue des chansons et il avait – c’est la meilleure partie – il avait vous connaissez les clips musicaux ringards qui viennent toujours ça ne correspond en rien à la chanson. Il y avait tout en file d’attente. J’étais tellement époustouflé par le niveau de détail que notre équipe de production avait. Les jours où nous avons tourné les scènes de karaoké étaient incroyablement amusants. «

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a co-écrit le scénario avec Dave Callaham et Andrew Lanham. Avec Liu, la suite met en vedette Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley et Tony Leung. Une apparition spéciale de Tim Roth dans le rôle de l’Abomination est également présentée. Un grand succès au box-office, le film a battu le nouveau record du week-end de la fête du Travail, attirant simultanément des critiques très positives.

Actuellement, Shang-Chi et la légende des dix anneaux joue dans les théâtres. On ne sait pas quand nous reverrons Liu dans le MCU, mais ce n’est qu’une question de temps, surtout après que Marvel l’a déclaré le nouveau Avenger. Vous pouvez consulter plus de questions-réponses avec Liu sur Tumblr.

Sujets : Shang-Chi