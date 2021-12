Simu Liu réagit à l’annonce de Shang-Chi 2

Une suite de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux est un go, et acteur principal Simu Liu s’est tourné vers les médias sociaux pour afficher sa réaction enthousiaste à la nouvelle. « Floppé si fort que nous avons eu une suite !! » l’acteur, qui reviendra en tant que maître d’arts martiaux du MCU dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 a déclaré, se référant aux opposants qui pensaient que le premier film fonctionnerait mal au box-office.

https://twitter.com/SimuLiu/status/1467957219387797504

Jusqu’à présent, Marvel Studios avait joué timidement en ce qui concerne le retour de Shang-Chi, mais hier, une déclaration a été faite confirmant que non seulement le nouveau membre de The Avengers sera de retour sur grand écran, mais qu’une entreprise sur petit écran sur Disney+ est également sur les cartes. Aux côtés de Simu Liu, le réalisateur Destin Daniel Cretton reviendra également pour diriger le suivi : « Destin est un collaborateur incroyable qui a apporté une perspective et une compétence uniques à » Shang-Chi et la légende des dix anneaux « . Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées intrigantes d’histoires à donner vie à Disney Plus, nous sommes donc ravis d’élargir notre relation avec lui et avons hâte de commencer », Marvel Studios a déclaré le président Kevin Feige dans un communiqué.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cretton, qui a déjà déclaré son désir de revenir pour plus de plaisir Marvel, est aussi impatient que Simu Liu de commencer à dire: « Travailler sur » Shang-Chi « avec Kevin et l’équipe de Marvel Studios a été l’un des moments forts de ma vie, et Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la vision de Tara pour Onyx Collective. J’ai hâte d’explorer de nouvelles histoires et de construire de nouveaux mondes avec cette communauté.

La première Shang-Chi et la légende des dix anneaux réintroduit la sinistre organisation Ten Rings ainsi que le titulaire Shang-Chi, tout en ouvrant l’univers cinématographique Marvel à un tout nouveau monde d’arts martiaux et de mysticisme. Le film suit Shang-Chi alors qu’il est forcé d’affronter son passé après que son père Wenwu AKA The Mandarin, le chef de l’organisation Ten Rings, entraîne Shang-Chi et sa sœur Xialing à la recherche d’un village mythique. Réalisé par Destin Daniel Cretton à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Dave Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, ainsi que de gagner 432 millions de dollars dans le monde entier, ce qui a combiné tout sauf fait une suite une fatalité.





Alors que les détails de l’intrigue pour Shang Chi 2 restent un mystère à l’heure actuelle, la star Meng’er Zhang espère une renaissance d’un tout nouveau Dix Anneaux dirigé par la sœur de Shang-Chi, Xu Xialing. « Je suis tellement excitée de voir ce qui va suivre aussi et je ne peux pas m’empêcher d’y penser moi-même », a récemment répondu l’actrice lorsqu’on lui a posé des questions sur la suite. ” parce que Xialing est un personnage si complexe et elle a tellement plus à explorer et à découvrir. Comme comment s’est-elle entraînée dans l’enceinte de son père et comment a-t-elle construit le club de combat toute seule à Macao et dans la scène du générique de fin, nous pouvons la voir assise sur le trône et vous pouvez voir Razor Fist et Jon Jon debout son côté et que vont-ils faire ensuite ? »





Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 devrait commencer la production en 2023. Cela nous vient de Simu Liu compte Twitter officiel.





Shang-Chi 2 arrive officiellement Destin Daniel Cretton reviendra pour écrire et réaliser la suite de Shang-Chi et la légende des dix anneaux après avoir signé un nouvel accord.

Lire la suite





A propos de l’auteur