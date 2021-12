Simu Liu parle de sa « superpuissance réelle »

Le gala inoubliable est revenu au Beverly Hilton le samedi 11 décembre pour la 19e cérémonie annuelle de remise des prix et la célébration qui récompense les dirigeants asiatiques et insulaires du Pacifique qui se sont battus pour une présence dans les arts, le divertissement et la culture. La star de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux, Simu Liu, a reçu le prix Breakout in Film, utilisant la plate-forme pour parler des acteurs asiatiques qui brisent les barrières dans les films, qui sont « sans vergogne asiatique » et comment c’est sa vraie vie superpuissance.

« Il y a tellement de gens ici ce soir qui mènent le bon combat… me montrant ce que cela signifie d’être asiatique sans vergogne… Plus j’y pense, plus cela ressemble à une superpuissance. » Liu a poursuivi en reconnaissant tous les acteurs asiatiques. qui « mènent cette guerre pour la représentation, depuis bien plus longtemps que moi ».

Simu Liu est entré dans l’histoire après être devenu le premier super-héros Marvel asiatique à apparaître à l’écran lorsqu’il a joué Xu Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé dès son plus jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu mais déménage à San Francisco et change son nom à Shaun pour vivre une vie normale. Cependant, Shang-Chi est contraint d’affronter son passé lorsque son père, le chef de l’organisation des Dix Anneaux, entraîne Shang-Chi et sa sœur Xialing à la recherche d’un village mythique. Le film, qui est sorti dans tout le pays le 3 septembre et met également en vedette Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley et Tony Leung, est devenu un succès critique et commercial, 423 millions de dollars dans le monde.









Conformément à son discours lors du gala inoubliable, Liu a utilisé sa plate-forme pour parler des problèmes affectant les Asiatiques au 21e siècle. Dans un article d’opinion qu’il a contribué à Variety, publié plus tôt cette année, Liu a déclaré :

« Je m’inquiète beaucoup pour mes parents ces jours-ci… Selon Stop AAPI Hate, un site Web qui suit la violence contre les Américains d’origine asiatique, plus de 2 800 cas de racisme et de discrimination ont été signalés entre le 19 mars et le 31 décembre de l’année dernière. »

Il a soutenu ces sentiments avec des expériences personnelles de discrimination qu’il a rencontrées au cours de sa vie et pense qu’il y a un manque de voix représentant la communauté asiatique aux États-Unis.

Après son rôle marquant dans le Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Simu Liu devrait apparaître dans le prochain film d’amour américain Un vrai amour, réalisé et produit par Andy Fickman, qui est une adaptation du roman du même nom de 2016 de Taylor Jenkins Reid. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée. En septembre 2021, il a également été révélé que Liu dirigerait la distribution de voix en anglais de Brillant : âme de samouraï, un film d’animation Netflix dont la première a eu lieu le 12 octobre.





Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sorti sur Disney Plus le 12 novembre 2021.





