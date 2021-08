Simu Liu ne sait pas quand il rejouera à Shang-Chi

Après un an d’attente en raison de Covid-19, le 3 septembre, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » sortira en salles. El personaje de Shang-Chi, creado por Steve Englegart y Jim Starlin en el año de 1973, hará su primera aparición en el MCU bajo la interpretación de Simu Liu, introduciendo a los fans no familiarizados con los cómics a las aventuras del “Maestro del Kung Fu ».

Simu Liu a parcouru un long chemin pour atteindre la célébrité. En 2014, alors qu’il s’habillait encore en Spider-Man pour animer des fêtes d’enfants, il a envoyé un tweet animé à Marvel, leur demandant d’ajouter un héros américano-asiatique dans les rangs du MCU. En 2018, Liu a fait allusion sur les réseaux sociaux à la possibilité de jouer à Shang-Chi.

L’insistance de Simu Liu le conduirait à gagner l’opportunité d’auditionner aux studios Marvel, recevant un appel du même président du studio, Kevin Feige, révélant que le personnage était le sien. Liu dirige maintenant une distribution qui comprend des acteurs tels que Tony Leung, Michelle Yeoh, Florian Munteanu et la chanteuse Awkwafina.

Malgré les impressions agréables que « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » ont laissées parmi les critiques dans les semaines qui ont suivi sa première, Simu Liu a indiqué lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter qu’il ne savait pas quand il reviendrait. le personnage dans le MCU.

« Je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Je pense que nous nous concentrons uniquement sur la sortie de ce film dans le monde et sur nous assurer que les gens le voient », a déclaré Liu, qui prévoit que le public aura« une expérience époustouflante et pleine d’action »avec une histoire incroyable.

Certes, la performance au box-office du film et la réaction du public en général seront un facteur important pour déterminer si une suite serait viable ou non. Cependant, Kevin Feige a précédemment déclaré que « Shang-Chi » avait « une grande influence » sur l’avenir du MCU.