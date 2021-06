Simu Liu, le super-héros asiatique de Marvel émergeant à un moment critique

En tant que génération d’Américains d’origine asiatique – façonnés par les épreuves tranquillement endurées par leurs parents, le chagrin dans leur longue quête d’appartenance et la discrimination subie pendant la pandémie – appellent à la reconnaissance de leur sort, l’émergence d’un super-héros asiatique n’est pas une chose insignifiante.

Simu Liu, qui incarne le guerrier Shang-Chi dans le premier film de super-héros asiatique de Marvel, le prochain « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », a déclaré qu’il était prêt à relever le défi.

Mais avec la gloire qui vient avec ce rôle est aussi la question de savoir si son personnage, qui est littéralement appelé dans le matériel source vieux de plusieurs décennies comme le «Maître du Kung Fu», sera capable d’humaniser une culture plutôt que de tomber dans un trope d’arts martiaux aplati Les Américains d’origine asiatique ont trop souvent été relégués à Hollywood.

Liu, qui est à quelques semaines de tournage de la finale de la sitcom canadienne asiatique pionnière «Kim’s Convenience» et qui fait actuellement la promotion d’un Partenariat avec No Kid Hungry, a expliqué que l’équipe n’avait pas peur de s’écarter des éléments du matériel source. C’était un bon compromis, a-t-il dit, si cela signifiait ajouter de la profondeur à une histoire asiatique, ce que la communauté a exigé au milieu des stéréotypes de pandémie dangereux qui se sont parfois traduits par la violence.

Simu Liu dans le rôle de Jung et Andrea Bang dans le rôle de Janet dans la quatrième saison de «Kim’s Convenience». Ian Watson / CBC

« Nous savions que nous naviguions potentiellement dans un champ de mines, en particulier en regardant cette propriété qui a été créée par deux hommes blancs dans les années 1970 au plus fort de l’engouement pour le kung-fu », a déclaré Liu à NBC Asian America. «Nous n’avons pas hésité à arracher tout ce qui ne fonctionne pas en 2019, 2020, 2021.»

Il a ajouté: «À partir du moment où Marvel Studios a décidé qu’il fallait une voix pour les personnages asiatiques et un personnage principal asiatique dans l’espace du [Marvel Cinematic Universe], ils ont tous réfléchi à la meilleure façon … d’incorporer une histoire qui célèbre à la fois l’asiatique et toutes ses merveilleuses dimensions, ses facettes et ses nuances, et célèbre également les arts martiaux.

Liu a déclaré que l’arc de Shang-Chi avait été introduit dans la franchise Marvel par l’écrivain Steve Englehart et l’artiste Jim Starlin en décembre 1973, à une époque où le terme «asiatique américain» n’était que dans sa genèse et les interprétations des peuples asiatiques se limitaient à des représentations réductrices comme le Da Nang Hooker sexuellement déviant du film «Full Metal Jacket» sur la guerre du Vietnam. Même si le kung-fu avait gagné en popularité en Occident, ceux qui étaient responsables de sa vulgarisation n’étaient pas toujours respectés ou reconnus comme il se doit.

«Nous avons vu David Carradine, qui n’est pas d’origine asiatique, jouer un homme asiatique dans la série ‘Kung Fu’ qui aurait dû à l’origine, et a été développé pour, Bruce Lee», a déclaré Liu à propos de la série des années 70 dans laquelle Carradine a été choisie. comme Kwai Chang Caine, un moine Shaolin. «Faire en sorte que ce soit l’héritage qui a inspiré ‘Shang-Chi’ sans citation au début ne nous met évidemment pas sur un bon départ.»

L’état actuel d’Hollywood révèle un héritage malheureux et continu non seulement de personnages asiatiques malheureusement sous-développés, mais souvent d’effacement complet. Dans une étude récente, les chercheurs ont examiné 79 personnages américains d’origine asiatique ou insulaires du Pacifique primaires et secondaires dans les meilleurs films de 2019. Leur évaluation a révélé que si les représentations de personnages AAPI allaient d’invisibles à «entièrement humains», définis comme ayant un spectre complet de relations, la plupart tombaient dans les catégories «réduites au silence, stéréotypées, symbolisées, isolées et acolytes ou méchants». Et en regardant les films les plus rentables sur une période de 13 ans, seuls 44 films avaient une avance AAPI. Dans 14 de ces films, Dwayne « The Rock » Johnson, qui est d’origine samoane, a occupé le rôle principal.

De gauche à droite, Meng’er Zhang comme Xialing, Simu Liu comme Shang-Chi et Awkwafina comme Katy dans «Shang-Chi et la légende des dix anneaux». Jasin Boland / Marvel Studios

Dans le contexte d’un tel paysage, Liu a déclaré qu’il avait dû interroger sa propre relation compliquée avec les arts martiaux. Il a admis que, parfois en utilisant, il l’a utilisé comme une porte d’entrée dans le jeu d’acteur.

«J’ai grandi en aimant Jackie Chan et Jet Li et certainement Bruce Lee», a déclaré Liu. «Mais en vieillissant, j’ai commencé à me demander: est-ce tout ce que nous avons? Est-ce tout ce que le monde voit en nous – c’est la seule valeur que nous avons, en particulier dans l’industrie du divertissement? »

Il a souligné, cependant, qu’une utilisation intensive d’éléments d’arts martiaux et une interprétation sophistiquée et en couches d’une histoire asiatique ne s’excluent pas mutuellement. Après tout, le scénario, né de ceux qui ne font pas partie de la culture, a maintenant été placé entre les mains de personnes qui la connaissent bien, y compris le réalisateur asiatique américain Destin Daniel Cretton, a-t-il déclaré. Liu a insisté sur le fait que le film honore toujours une forme d’art asiatique séculaire mais laisse également de la place à un réseau de visages, de personnalités et, surtout, de héros.

«Nous avons beaucoup de héros. Nous avons des héros asiatiques, nous avons des héros asiatiques américains, des hommes, des femmes de tous âges, et tous ne pratiquent pas les arts martiaux », a-t-il déclaré. «Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas leurs propres arcs, leurs propres histoires, leurs propres subtilités et nuances. Et je pense que c’est ce qui est important.

Cela aide également, a déclaré Liu, que certains éléments douteux du matériau source, comme le nom étrange en forme de dragon en forme de dragon appelé «Fin Fang Foom», ne fassent pas une apparition dans le film.

Depuis des années maintenant, Liu fait partie d’un chœur de voix qui défie l’industrie du divertissement de s’étendre au-delà des limites des modèles qu’elle a surutilisés dans les histoires et les personnages asiatiques américains dans le passé. Cependant, même en tant que visage d’un prochain film Marvel dont il est presque certain d’avoir un impact culturel, Liu reste loin d’être moralisateur quant à son activisme sur le terrain. L’acteur a déclaré que ses années de formation avaient été façonnées par des parents immigrants qui étaient animés par un désir de stabilité mais qui n’avaient pas encore les bases nécessaires dans leur nouveau pays pour s’exprimer.

«Quand j’étais enfant, c’était vraiment axé sur la survie, la mise à manger sur la table. Pour eux, ils ont immigré au début de la trentaine pour faire des études supérieures, ce qui est beaucoup plus tard que la plupart des gens. Et donc ils étaient toujours anxieux et très nerveux et constamment en train de rattraper leur retard », a-t-il déclaré. «Cela s’est traduit par la façon dont ils m’ont parenté, cela s’est traduit par leurs attentes envers moi et ce qu’ils voulaient que je devienne.»

Liu a porté une partie de ce comportement avec lui quand il a commencé à jouer, assumant plus de rôles de cascadeurs pour survivre en tant que visage asiatique dans le divertissement. Élargir la perspective dans laquelle les gens voient la communauté asiatique n’était pas une priorité. Mais après avoir participé à des projets comme «Kim’s Convenience», les choses ont changé.

«Je me suis lancé dans cette entreprise à l’âge de 22 ans et je n’avais pas d’os réveillé dans le corps. Et tout ce que je voulais faire était d’être à l’écran et que les gens prêtent attention à moi, mais nous évoluons et notre cause évolue et les conversations d’aujourd’hui sont certainement très différentes », a déclaré Liu. «Je me trouve dans un endroit où je n’essaye pas simplement de survivre; J’essaye de prospérer. »

Pourtant, Liu n’abandonne pas les leçons qu’il a apprises de ses parents. Juste cette fois, il est conscient du privilège qu’il a et a dit qu’il ne le gaspillerait certainement pas.

«J’essaie de prendre tout ce que mes parents m’ont donné et de faire le prochain pas en avant pour mes enfants, afin qu’ils se sentent plus inclus et plus égaux. Il ne m’est même jamais venu à l’esprit de ne pas parler », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que je devrais être tenu à une sorte de piédestal. Je pense simplement que je vais être l’une de ces voix qui ne s’excusent pas, qui soutiennent notre communauté, parce que nous n’en avons tout simplement pas eu autant au fil du temps. Et je pense certainement que nous sommes à ce stade où nous commençons à apprendre en tant que communauté dans son ensemble, que nous sommes plus forts ensemble que séparés.

