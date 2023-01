Simu Liu fait l’éloge de la diversité de Barbie

Les stars du prochain film de Greta Gerwig Barbie flick continue de faire l’éloge du futur blockbuster.





Le dernier est Simu Liu, qui joue une autre version de Ken de Ryan Gosling, jaillissant récemment Vanity Fair sur l’engagement du réalisateur Gerwig envers une distribution diversifiée. Taquinant quelques « grandes séquences de danse complexes » entrelacées tout au long de l’intrigue peu connue, Liu dit que la beauté de tout cela est plus que superficielle.

« Je me souviens très clairement de certaines de nos grandes séquences de danse complexes. Greta était très, très consciencieuse à propos de qui elle castait. Nous avons pu caster des personnes de différentes formes, tailles, capacités différentes, pour toutes participer à cette danse, le tout sous cette message de : Vous n’avez pas besoin d’être blonde, blanche ou X, Y, Z pour incarner ce que cela signifie d’être une Barbie ou un Ken… Il s’agit vraiment de trouver votre beauté intérieure et de posséder cette partie de vous-même et être la meilleure version possible de vous. »

Liu continue de faire l’éloge du scénario « subversif » de Gerwig : « Il se moque de lui-même »

Ce n’est pas la première fois que le Shang-Chi l’acteur a été ravi de travailler sur Barbie—Liu a dit à Marc Maron WTF podcast l’été dernier que le film avait « l’un des meilleurs scénarios » qu’il ait jamais lu, promettant que cela surprendrait quiconque « cynique » à propos d’un film de Barbie.

« C’est l’un des meilleurs scripts que j’aie jamais lus. Je pense que cela surprendra beaucoup de gens parce que je pense que beaucoup de gens deviennent cyniques quand ils voient Mattel ou Barbie. La première pensée que j’ai eue après avoir lu le script était de savoir comment diable ont-ils réussi à faire signer Mattel, parce que ce n’est pas le genre de film que les seigneurs des entreprises approuvent », a-t-il déclaré.

Liu a également félicité la co-star Margot Robbie, qui joue la belle blonde titulaire, et le producteur du film Tom Ackerley pour avoir aidé à faire passer le scénario subversif aux dirigeants de Mattel.

« C’est le genre de film que j’aime sans vergogne. C’est intelligent, c’est subversif, et c’est méta, et ça se moque de lui-même. Comment l’ont-ils suffisamment compris pour le donner le feu vert ? Je pense que c’est des accessoires non seulement pour Greta mais également à Margot Robbie et Tom Ackerley qui l’ont produit », a ajouté l’acteur.

Le public aux États-Unis peut capter Barbie en salles à partir du 21 juillet 2023; en attendant, découvrez la première bande-annonce ci-dessous: