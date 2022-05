Simu Liu était figurant dans Pacific Rim et c’est ainsi qu’il s’en souvient

célébrités

Simu Liu se souvient comment l’expérience d’être figurant dans la production hollywoodienne de Pacific Rim l’a rempli de motivation et d’énergie pour sa carrière.

Simu Liu est venu au centre de la scène grâce à son rôle principal de Shang-Chi dans le Univers cinématographique Marvel. Son film a été le premier mettant en vedette un super-héros oriental dans la marque dirigée par Kévin Feig, qui mène une croisade pour l’inclusion dans le monde d’Hollywood et qui a été l’un des grands exemples à cet égard. La carrière de l’acteur en question est en effet une histoire de foi.

Bien sûr, s’il n’y avait pas un testament qui prouve tout, sûrement Simu Liu Il ne serait pas devenu la star qu’il est aujourd’hui. En cours de route, il y avait des avoirs dans Vengeance : Origines, Orphan Black, Bad Blood et même un boulot comme figurant dans la méga production Pacific Rim qui trouve de gigantesques robots conduits par des pilotes humains face à des bêtes venues d’une autre dimension.

Un acteur à la carrière incroyable

Simu Liu il a mentionné, parlant avec Gardienà sa participation en tant que figurant dans le film de Guillermo del Toro : « Je me souviens d’avoir été totalement absorbé par l’énergie de tout cela. Je n’ai jamais pensé que je pourrais être l’acteur principal, mais je regardais des cascadeurs et j’ai pensé que je pouvais être l’un de ces gars. J’avais l’impression de rattraper le temps perdu. Ma perception était que tout le monde était devant moi, donc si j’avais une chance, je devais rattraper mon retard. ».

Apparemment, cette énergie qui l’a infecté était suffisante pour le réalisateur de Shang-Chi et la légende des dix anneaux l’a choisi pour jouer dans ce film qui l’a catapulté comme une star hollywoodienne grâce aux 432 millions de dollars que le film a levés. Non seulement cela, ce héros a tout prêt à revenir dans une suite au sein du MCU et il ne faudra sûrement pas longtemps avant qu’il ne croise la route d’autres noms importants de la marque. rejoindras-tu les Vengeurs?

L’acteur participera à différents projets tels que Barbieoù il partagera un casting avec des personnalités de la stature de Margot Robbie et Ryan Gosling ; Un vrai amourun film sur une femme qui doit choisir entre son mari qu’elle croyait mort et le fiancé qui lui a rendu la joie ; Bonjour étrangerl’histoire d’une intelligence artificielle qui tente de conquérir une veuve et se heurte à un agent du gouvernement et enfin Arthur le roisur l’amitié d’un jogger et d’un chien errant.

