Simu Liu et une suite potentielle de Shang-Chi

Shang-Chi et la légende des dix anneaux C’est peu de temps avant sa première et ces derniers jours, il y a eu beaucoup de matériel promotionnel et de déclarations sur le film tant attendu qui mettra en vedette un héros oriental. Dans ce cas, l’acteur chargé de donner vie à Shang-chi il est Simu liu, qui s’enthousiasme pour les alternatives qui se présentent grâce à la confirmation de ce projet au sein de la Univers cinématographique Marvel.







La vérité est que les bandes de la MCU ils font généralement partie des plans « plus grand » dans cet univers de super-héros coordonné par le cerveau derrière merveille: Kevin Feige. Simu liu et l’actrice Awkafina ils ont parlé avec RadioTimes et ont exprimé leur souhait de revenir pour un nouveau film avec ces personnages qui font leurs débuts sur grand écran.

Shang-Chi aura-t-il une suite ?

Qu’a dit la personne en charge de donner vie au héros Shang-chi? Simu liu Il avait bon espoir avec l’alternative d’une suite à l’histoire de son personnage et a annoncé que la fin du film laisse les portes ouvertes pour une suite : « J’espère certainement pouvoir revenir en arrière. Nous avons laissé le film où une suite est clairement évoquée. Croisons les doigts ! ».

D’autre part, l’actrice Awkafina Elle était très enthousiasmée par la possibilité de passer à autre chose en racontant l’histoire de son personnage, katy, qui est un ami proche du protagoniste. « Je pense que ce serait formidable si Katy s’intéressait à quelque chose. Mais ce que je veux vraiment voir, c’est où va sa relation avec Shang. » s’exprima l’interprète.

Shang-chi affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsque l’organisation de la Dix anneaux, dirigé par son père, le mandarin, je l’ai ramené avec de sombres intentions. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et mettant en vedette Simu Liu, Awkafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh, Tim Roth, Benedict Wong et Ben Kingsley. Le film sortira prochainement 2 septembre.