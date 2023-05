Simu Liu a subi une épilation à la cire « dans des endroits où il n’a jamais été épilé » pour jouer l’un des nombreux Kens de Barbie

Sibel Pack 30 cartouches cire à épiler 100ML roses Sibel

Pack de 30 cartouches 100ml de cire à épiler au miel , pour le visage et le corps. Le pack de 30 cartouches de cire à épiler rose Sibel est parfait pour l'épilation du visage et du corps. Cette cire douce et efficace est formulée pour une utilisation polyvalente, elle permet une épilation rapide et facile des zones les plus sensibles. Chaque cartouche contient 100ml de cire, ce qui permet plusieurs utilisations pour un résultat professionnel à la maison ou en salon. La cire rose Sibel est facile à appliquer et à enlever, laissant la peau douce et lisse sans résidus collants. Cette cire rose Sibel convient à tous les types de peau et est idéale pour les zones du visage et du corps, comme les jambes, les aisselles, le bikini et le visage. Elle est formulée pour minimiser les risques d'irritation ou de rougeurs, même sur les peaux les plus sensibles. Avec ce pack de 30 cartouches de cire rose Sibel, vous pouvez profiter d'une épilation en douceur, rapide et efficace, pour une peau lisse et douce pendant des semaines. Commandez dès maintenant et découvrez la polyvalence de la cire rose Sibel pour une épilation tout en douceur. Tête d'application large pour le corps Cire tiède à usage unique S'utilise avec un chauffe-cire et des bandes à épiler Dimensions : 11cm x 2cm x 5cm Application : Etape 1 : Commencez par nettoyer et sécher soigneusement la zone à épiler. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de crème ou d'huile sur la peau, car cela peut empêcher la cire d'adhérer efficacement. Etape 2 : Insérez la cartouche de cire dans un appareil chauffant spécialement conçu pour les cartouches de cire. Assurez-vous que l'appareil est bien branché et attendez que la cire soit complètement fondue. Etape 3 : Testez la température de la cire sur l'intérieur de votre poignet pour éviter les brûlures. La cire doit être chaude mais pas brûlante. Etape 4 : Appliquez la cire sur la zone à épiler en utilisant des mouvements rapides dans le sens de la pousse des poils. Etape 5 : Posez une bande de papier sur la cire et appuyez fermement pour bien faire adhérer la bande à la cire. Etape 6 : Tenez fermement la peau avec une main et avec l'autre main, retirez rapidement la bande de papier dans le sens inverse de la pousse des poils. Etape 7 : Répétez ces étapes sur toutes les zones que vous souhaitez épiler, en changeant de cartouche de cire si nécessaire. Etape 8 : Après l'épilation, retirez les résidus de cire avec une huile ou un produit spécialement conçu pour cela, puis rincez à l'