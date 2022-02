Simu Liu a menti sur sa connaissance des arts martiaux pour être choisi comme Shang-Chi

in

L’acteur a reconnu que son désir de faire partie du projet Marvel le faisait exagérer sur sa connaissance des arts martiaux. Ses paroles!

En 2018, Simu Liu posté un tweet exprimant son souhait de jouer le premier héros oriental du Univers cinématographique Marvel. Sept mois plus tard, il était confirmé dans le rôle qu’il recherchait depuis longtemps, puis il était temps de présenter les références nécessaires pour donner vie à Shang Chi sur grand écran. L’une des principales caractéristiques du personnage est sa connaissance des arts martiaux.

Pendant le processus d’audition, Simu Liu il a menti à cet égard, car il n’est pas un maître de Kung Fu dans le meilleur style Jackie Chan ou Jet Li. Cependant, il a rapidement commencé une formation intensive pour se montrer à la hauteur et jouer son rôle de Shang Chi celui que les masses de fans de merveille célébrer. C’était très important pour l’acteur.

Simu Liu et un mensonge nécessaire

« Quand j’ai eu le rôle, ils m’ont posé des questions sur mes antécédents et mon expérience en tant qu’artiste martial, quelque chose que j’ai évidemment exagéré parce que je voulais vraiment ce rôle. J’avais une idée en plus d’avoir travaillé comme cascadeur, mais pour être honnête, j’étais plus un danseur qu’un combattant d’arts martiaux. »être sincère Simu Liu avec la tranquillité d’esprit d’avoir été choisi.

L’acteur a poursuivi en expliquant : « Dès le moment où j’ai été sélectionné, j’ai commencé à travailler avec des entraîneurs pour apprendre comment je devais bouger. Il avait une très mauvaise élasticité. Mes tendons étaient très durs. Une grande partie du processus initial consistait à plier mon corps et à essayer d’écarter mes jambes facilement. ». Le résultat est visible dans les chorégraphies de Chang Chi.

L’interprète doit être fier de son évolution en tant qu’artiste martial depuis qu’il a donné Shang Chi une présence et une spectaculaire qui ont permis à son film de devenir l’un des succès de 2021. A tel point qu’une suite est déjà prévue et qu’il est question de l’entrée de ce super-héros oriental dans un futur line-up du vengeurs. En fait, le dix anneaux ils sont probablement importants dans l’intrigue du MCU.

