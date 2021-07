Simpsons Predictions 2021: Une liste de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent

Comment les Simpson continuent-ils à faire ça !?

Les Simpsons a une longue histoire de prédiction des événements de la vie réelle avec une précision terrifiante. De la culture pop et des bombes de célébrités aux moments politiques réels, la série animée emblématique a réussi à laisser le monde secoué avec d’énormes coïncidences à maintes reprises.

Nous ne sommes qu’à mi-chemin de 2021 et devinez quoi ? Les Simpsons l’a déjà refait. Plusieurs fois.

Prédire la fin de la présidence de Donald Trump ? Vérifier. Prédire la tenue d’inauguration de Kamala Harris ? Chèque chèque. Des milliardaires dans l’espace ? Vérifier vérifier vérifier. Et il reste encore six mois à l’horloge 2021.

Voici toutes les prévisions 2021 qui Les Simpsons ont réussi à clouer jusqu’à présent.

Prédictions Simpsons 2021 : tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Image : FOX, Virgin Galactic

Le vol de Richard Branson au bord de l’espace.

En juillet 2021, le milliardaire Sir Richard Branson s’est envolé avec succès au bord de l’espace dans son avion Virgin Galactic, avant de revenir au sol. Mais devinez quoi ? Il l’a déjà fait le Les Simpsons en 2014. (Milliardaires ? Dans l’espace ? révolutionnaire.)

Dans l’épisode « The War of Art », diffusé en mars 2014, un Branson animé est représenté penché en arrière et flottant en apesanteur, tout en admirant de l’art à bord d’un vaisseau spatial. Au cours d’une diffusion en direct du vol Virgin Galactic, les téléspectateurs ont vu des images de la vraie vie de Branson profitant également de l’apesanteur.

Branson a fondé Virgin Galactic en 2004, donc celui-ci est certainement plus une prédiction qui se réalise qu’une coïncidence complètement aléatoire.

Ted Cruz part en vacances en pleine crise d’État.

En parlant de coïncidences complètement aléatoires, il n’y a aucun moyen Les Simpsons pouvait prédire le moment où un grand politicien américain est parti en vacances alors que les résidents de son état étaient aux prises avec une crise météorologique intense, n’est-ce pas ???

Tort. Beaucoup de gens croient que Les Simpsons a vraiment réussi à prédire le moment où le sénateur du Texas Ted Cruz a emmené sa famille en vacances à Cancun, au Mexique, alors que certaines parties de l’État connaissaient des pannes de courant, pas de chauffage et pas d’eau à la suite d’une énorme tempête hivernale.

De même, dans un épisode de 1993 de Les Simpsons, le maire Quimby donne une interview affirmant qu’il avait annulé ses projets de vacances pour aider Springfield à faire face… à une pandémie, rien de moins ! Après avoir publié une déclaration à ce sujet, il a ensuite été révélé qu’il avait tenu la conférence de presse depuis une plage des Bahamas.

Tom Hanks anime l’émission spéciale Inauguration.

Avec les inquiétudes concernant les grandes foules qui se rassemblent au milieu d’une pandémie (et les inquiétudes concernant la sécurité suite à l’attaque du Capitole des États-Unis quelques semaines auparavant), l’investiture présidentielle de 2021 était un peu différente en janvier. Au lieu de cela, une émission spéciale d’inauguration a été diffusée à la télévision avec nul autre que les Trésor national lui-même, Tom Hanks, hôte.

ASSEZ AMUSANT, animé Tom Hanks avait déjà été appelé à s’adresser à la nation dans Le film des Simpson, 14 ans auparavant. Dans une apparition en camée, Hanks apparaît dans une publicité pour un nouveau Grand Canyon après que Springfield a été placé sous un dôme, en disant : « Le gouvernement américain a perdu sa crédibilité, alors il emprunte une partie de la mienne. »

Joe Biden hérite de la présidence de Trump et de l’augmentation de la dette nationale.

Dans un épisode de la saison 11 (« Bart To The Future ») de 2000, Lisa Simpson devient la première femme présidente des États-Unis. Dans la scène, la présidente Lisa Simpson déclare : « Comme vous le savez, nous avons hérité d’une crise budgétaire du président Trump. » Elle demande ensuite au secrétaire Van Houten à quel point c’est grave, et il répond : « Nous sommes fauchés ».

Biden a hérité de nombreux problèmes à régler après la présidence de Trump, notamment l’augmentation de la dette nationale.

Tenue d’inauguration de Kamala Harris.

Non seulement Les Simpsons prédire la fin de la présidence du président Trump, mais cela a aussi un peu prédit la tenue d’inauguration de Kamala Harris.

Lors de son premier jour en charge, Lisa porte une tenue violette et un collier de perles autour du cou – la même tenue que Harris portait lorsqu’elle a prêté serment en tant que première femme vice-présidente.

Les émeutes du Capitole américain le 6 janvier 2021.

La première prédiction 2021 à sortir tout droit d’un épisode de Les Simpsons concernait l’attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier et l’inauguration le 20 janvier 2021.

Dans La cabane dans les arbres des Simpsons de l’horreur XXXI, Homer dort jusqu’au jour des élections en 2020 et se réveille le jour de l’investiture pour découvrir qu’un chaos complet et total s’est ensuivi.

Les similitudes se sont poursuivies avec d’autres scènes de la série, dont une représentant Homer en train de voler des biens dans un bâtiment gouvernemental.

