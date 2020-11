Simone Mashile dénonce la déclaration du capitaine Lee selon laquelle l’industrie du yachting est diversifiée

Captain Lee Rosbach de Sous le pont estime que l’industrie du yachting est diversifiée. Mais le ragoût de la saison 7 Simone Mashile, qui est noir, n’est pas d’accord.

Capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain, Courtney Skippon, Simone Mashile | Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU

« Le capitaine Lee dit qu’il y a de la diversité dans l’industrie alors qu’il n’y en a pas est déroutant », a déclaré Mashile à Showbiz 45Secondes.fr. « [His remark is] frustrant, presque exaspérant, car c’est l’équivalent d’un homme qui dit qu’il y a égalité entre les sexes sur le lieu de travail quand on sait que ce n’est pas le cas. Il ne peut pas parler pour les personnes de couleur quand il n’est pas une personne de couleur.

Mashile est l’une des rares personnes de couleur à avoir figuré sur Sous le pont. Les fans se sont demandé pourquoi l’émission manquait apparemment de diversité. Rosbach a vu un question sur la diversité sur Twitter et a répondu avec sa propre observation.

«Ouais, nous en avons eu [crew members] ce n’était pas devant la caméra, les ingénieurs, certains avec qui j’ai travaillé sur la série et en dehors de la série plus d’une fois », a-t-il écrit. « Et je le ferais encore, si l’occasion se présentait. »

Simone Mashile souhaite que le capitaine Lee utilise sa plateforme pour éduquer les gens

Mashile a précisé qu’elle n’avait pas subi de racisme sur Sous le pont ou de Rosbach. Elle a dit, cependant, que l’industrie a tendance à ne pas employer de personnes de couleur. Mashile a déclaré que de nombreux propriétaires de yachts et entreprises insistent pour que leur équipage donne un certain regard.

L’opinion de Rosbach selon laquelle l’industrie est diversifiée est problématique car il dispose d’une plateforme pour parler et éduquer les gens, a déclaré Mashile. «Et il ne fait qu’alimenter la désinformation, les mensonges à la limite», a-t-elle déclaré. «Comment il n’y a pas de diversité dans l’industrie du yachting.»

Simone Mashile | Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU

CONNEXES: « Sous le pont » choque les téléspectateurs avec une surprise historique surprenante

«C’est vraiment une industrie essentiellement homogène», a ajouté Mashile. «Et j’ai le sentiment que les personnes qui ne sont pas caucasiennes ou qui ont un certain air comme les cheveux blonds, les yeux bleus, ce qui est incroyablement favorisé, au fait, n’ont tout simplement pas les mêmes chances.

La discrimination est répandue dans l’industrie du yachting, dit Simone Mashile

Mashile se souvient avoir travaillé pour un capitaine qui a refusé d’embaucher quelqu’un qui était philippin. «Il ne savait pas si les propriétaires aimeraient le Philippin ou il dirait des choses comme: ‘Oh, il ne peut pas louer un Philippin comme autre deuxième ragoût parce qu’ils ne sont pas vraiment du matériel devant la maison.’ Les gens sont tellement biaisés et ont des préjugés contre les personnes de couleur. C’est juste fou. Mais c’est normal en plaisance. »

«C’est essentiellement parce que les propriétaires sont comme ça», a-t-elle poursuivi. «C’est aussi fondamentalement parce que les gens qui sont réellement dans le processus d’embauche sont comme ça. J’ai été victime de discrimination pour essayer de trouver un emploi. »

Simone Mashile, Ashton Pienaar, Brian de Saint Pern | Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU

CONNEXES: « Sous le pont »: Eddie Lucas prépare une saison 8 « folle » et « amusante » (exclusive)

«Je passais des entrevues avec les capitaines et nous arrivions à une étape finale», a-t-elle partagé. «Et c’était moi contre comme une autre fille et le capitaine revenait en disant, désolé, le propriétaire préfère juste les blondes. Donc ça ne marchera pas.

« Sous le pont » reflète l’industrie

Mashile n’est pas le seul yachtie de couleur qui n’est pas d’accord avec la déclaration de Rosbach sur la diversité. Sheila Ruffin, «la patronne» de Soca Caribbean Yacht Charters dit qu’il y a beaucoup moins d’opportunités pour les plaisanciers de couleur dans l’industrie.

Ruffin, qui est avocate, a lancé une société de location de yachts pour offrir une expérience exclusive et tout compris à ses clients. Mais en tant qu’entrepreneur noir, elle est parfaitement consciente du manque de diversité dans le domaine du yachting.

Elle n’a pas commencé comme yachtie, mais son entreprise l’a amenée à adopter une position progressiste pour apporter de la diversité à l’industrie. «Étant cette femme noire millénaire dans l’industrie, je reçois beaucoup de plaisanciers noirs qui viennent me demander conseil et j’ai été victime de discrimination dans l’industrie, etc. C’est ainsi que je connais les yachts noirs de l’industrie.

Sheila Ruffin | Soca Caribbean Yacht Charters

CONNEXES: Saison 8 de « sous le pont »: « Il n’y a pas de pleurs dans le yachting »

«Alors oui, je pense Sous le pont reflète en fait l’industrie », a ajouté Ruffin. «Sur toutes ces saisons pour qu’ils n’aient que quatre personnes de couleur, cela reflète vraiment ce que l’industrie du yachting fait dans la vraie vie.»

«Mais il faut que des gens comme moi soient francs et disent, écoutez, vous ne savez pas ce que les yachties noirs traversent», dit-elle. « [Yachties] ont très peur de parler parce qu’ils ne veulent pas être mis à l’écart.

Elle avait également un message pour Rosbach sur la diversité. «Capitaine Lee, vous êtes très respecté dans cette industrie», a déclaré Ruffin. « Cependant, il est très décevant de voir que quelqu’un qui est très respecté dans l’industrie fait une déclaration aussi peu judicieuse. »

Showbiz 45Secondes.fr a contacté Rosbach pour un commentaire. Il a refusé de faire des remarques supplémentaires.